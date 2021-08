Marko: "Onzin dat Red Bull vermogen heeft moeten inleveren"

Lewis Hamilton roept al langere tijd dat het er – ondanks de bevriezing van de krachtbronnen – sterk op lijkt dat Red Bull en Honda vooral op de rechte stukken een stuk meer vermogen hebben. Bij Red Bull wordt dat bij hoog en laag ontkend, maar het Duitse Auto, Motor und Sport wist onlangs te melden dat er in de paddock een hardnekkig gerucht rondgaat dat het team uit Milton Keynes wel degelijk op verzoek van de FIA het vermogen van de Honda-krachtbron naar beneden heeft moeten bijstellen. Dat zou ook de reden zijn waarom Mercedes in de kwalificaties van de Britse en Hongaarse GP's weer de snellere auto had.

“Dat is totale onzin”, reageert Red Bull-adviseur Helmut Marko tegenover Sport1 op de aantijgingen. “Er zijn geen beperkingen geweest, noch van de FIA, noch van Honda zelf. We hebben de motor niet hoeven terugschroeven. We reden in Hongarije met hetzelfde vermogen als voorheen.”

De Oostenrijkse oud-coureur wijst vervolgens direct weer met de beschuldigende vinger naar Mercedes. Juist dat team zou de laatste weken namelijk meer vermogen hebben gevonden en daarmee Red Bull voorbij zijn gestreefd. “Zij hebben niet alleen de auto [met enkele aerodynamische updates] aangepast, maar ook de motor”, stelt Marko. “Wat die motor betreft hoor je dat Mercedes het koelsysteem heeft verbeterd, zodat ze meer pk’s hebben.”

Marko doelt daarmee op een theorie die er van uitgaat dat Mercedes een trucje heeft bedacht om het vermogen van de Formule 1-bolide te manipuleren. De stal uit Brackley zou dat doen door de air intake box te koelen met droogijs. De koelere lucht die daardoor tijdelijk de motor wordt ingezogen zou ervoor zorgen dat de luchtdichtheid in de verbrandingsmotor hoger wordt en dat zou weer meer paardenkrachten opleveren. Het is onmogelijk om een hele race lang de luchthapper op die manier te koelen en dus zou dit trucje vooral in de kwalificatie en bij de start van de race worden gebruikt. “Dat is de reden waarom ze sinds Silverstone weer zo snel zijn op de rechte stukken”, besluit Marko.

Ralf Schumacher sprak in Assen over de titelstrijd en de kansen van Max Verstappen: