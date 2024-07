Marko: Onzin dat Verstappen slaapgebrek had door simrace

Na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije meldde Max Verstappen zich 's nachts nog online bij zijn simraceteam, Team Redline. Afgelopen weekend was namelijk de 24 uur van Spa-Francorchamps op iRacing, een platform waarop de 26-jarige Nederlander regelmatig actief is. Zijn deelname aan die race kwam als een verrassing, aangezien de regerend F1-kampioen vooraf niet bevestigd was door Team Redline. Toch meldde hij zich midden in de nacht, na het behalen van P3 in de kwalificatie op de Hungaroring, op de simulator om enkele stints te rijden met de virtuele variant van de BMW M4 GT3.

Zijn bijdrage in de simulator is niet onopgemerkt gebleven, want zijn team won in de meest competitieve split. Enkele uren later werd de nachtelijke uitstap echter aangehaald als mogelijke reden dat Verstappen wat humeurig overkwam op de boordradio tijdens de Grand Prix van Hongarije, waarin hij vijfde werd. Red Bull-adviseur Helmut Marko doet die suggestie, mede van de Britse commentator David Croft, van de hand. "Hij was in Imola nog langer wakker", benadrukt Marko tegenover ORF. Hij doelt daarmee op het feit dat Verstappen toen 's nachts deelnam aan de 24 uur van de Nürburgring op iRacing. "Ik weet niet waar de slaaptijden ook alweer vandaan kwamen - en hij won de race. Max heeft een ander ritme dan ik of andere mensen. Het tijdstip waarop hij gisteren naar bed ging, is niets ongewoons voor hem."

Marko voegt lachend toe dat Verstappen in Zandvoort 'niet eens om tien uur wakker werd toen de helikopters over zijn motorhome vlogen'. "Hij heeft zijn slaapquota en dat was zoals gewoonlijk. Dat is dus onzin", aldus de Oostenrijker. Marko snapt de frustraties van Verstappen over het gebrek aan vooruitgang door de updates aan de RB20 wel, maar: "Je moet Max vertellen dat hij nu wat geduld en begrip moet tonen." Volgens Marko is het immers te vroeg om tot een eindoordeel te komen over de werking ervan. "Het was de eerste race en Boedapest is niet bepaald een typisch circuit. Laten we afwachten hoe het er op Spa uitziet."

Broodnodige zomerstop

Na de Grand Prix van België ligt de Formule 1 een aantal weken stil door de zomerstop. Een goed moment voor veel teams om na te denken over wat er in de tweede seizoenshelft beter kan en moet. Ook bij Red Bull snakt men naar die zomerstop, geeft Marko aan. "We hebben het dringend nodig. Je moet begrijpen dat we dachten dat het na de eerste drie races vergelijkbaar zou lopen, maar toen kwam de ommekeer. Max is er niet zo aan gewend, wij ook niet, dat je er echt hard voor moet vechten en dat we tegenstand hebben. Dat maakt het racen wel beter voor de toeschouwers en journalisten."

Marko is er wel van overtuigd dat Red Bull goed om zal gaan met deze nieuwe situatie en benadrukt dat het team zowel in het coureurs- als constructeurskampioenschap nog de touwtjes in handen heeft. "We gaan aan de leiding in beide wereldkampioenschappen en er zijn nog elf races te gaan. Dat is veel, maar het is niet alsof alles verloren is. De voorsprong is niet geruststellend, maar hij is er nog steeds."