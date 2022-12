Marko onthult: RB18 was bijna twintig kilo te zwaar, kostte vijf tienden

De RB18 kan de boeken in als één van de meest succesvolle F1-auto's aller tijden. Met het strijdwapen van Adrian Newey wist Red Bull Racing dit jaar maar liefst zeventien van de 22 krachtmetingen te winnen. De betrouwbaarheid was aan het begin van dit jaar nog een achilleshiel, net als het gewicht. Dat Red Bull boven het minimumgewicht van de FIA zat, was al wel bekend, maar na afloop van het seizoen heeft Helmut Marko daar voor het eerst getallen over genoemd.

"We zijn met behoorlijk wat overgewicht het seizoen ingegaan. Nou ja, Max zelf natuurlijk niet, maar de auto wel", lacht Marko naar de tweevoudig wereldkampioen naast hem op de bank. "Wat je moet weten: tien kilo overgewicht staat gelijk aan drie tienden verliezen per ronde. Onze auto was bijna twintig kilo te zwaar. Intern wisten we dus dat we een ongelooflijke reserve achter de hand hadden, dat er heel veel marge was om te verbeteren", zo legt Marko bij Sporttalk im Hangar 7 van Servus TV uit.

Voordeel van dit nadeel was dat Red Bull een hele duidelijke ontwikkelingsrichting had. "Als je in de windtunnel iets probeert, dan is dat ook echt proberen en heb je geen garantie dat iets werkt. Maar wij wisten gewoon dat we vijf tienden konden winnen als we het gewicht zouden verminderen."

Positieve gevolg van gewichtsverlies voor Verstappen

Dat laatste is gaandeweg gelukt en had een fijn neveneffect voor Max Verstappen. "Doordat de auto lichter werd, is die beter bij de rijstijl van Max gaan passen. Hij wil een scherpe voorkant en lichte overstuur. Niet veel coureurs kunnen daarmee rijden, maar voor Max is dat het optimale. We wisten: als we hem qua handling een goede auto geven, dan kan hij de concurrentie overvleugelen. Dat verklaart ook waarom de meest overtuigende races van Max kwamen [en niet van Perez]. We hebben bijna geen één-tweetjes gescoord. Sergio heeft natuurlijk wel twee zeges gepakt, maar doordat de auto gaandeweg anders aanvoelde, is de combinatie auto-coureur [bij Verstappen] enorm sterk geworden. Met de strategie hebben we het volgens mij ook bijna elke race, of nou, eigenlijk gewoon elke race goed gedaan. Na Australië hebben we ook geen technische uitvalbeurten meer gehad, waardoor alles goed viel."

Marko benadrukt daarmee dat 2022 zowel vanuit teamoogpunt als voor Verstappen als individu het beste jaar tot dusver is geweest. "Max was dit jaar sneller dan ooit tevoren. Daarbij is hij een bandenfluisteraar geworden. Hij heeft zijn banden gespaard en tactisch gereden, maar ook meteen weer aangezet op de momenten dat het nodig was. Hij heeft het jaar gecontroleerd, maar zoals gezegd wel met een goede auto en een heel goed team achter zich. Daardoor zijn we dit jaar tot die overtuigende cijfers gekomen."