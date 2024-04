Marko ziet andere Pérez: “Probeert niet langer eigen technische weg te gaan”

Op het circuit van Suzuka maakten slechts 66 duizendsten van een seconde het verschil tussen de pole-position en de tweede plaats, maar dat maakte voor Red Bull Racing weinig uit omdat het om hun auto's ging. Max Verstappen veroverde opnieuw de pole terwijl Pérez genoegen moest nemen met die tweede plaats, maar het gat naar zijn teamgenoot was een stuk kleiner dan voorgaande weekenden. Als Marko bij ORF gevraagd wordt of Verstappen slechter of Pérez juist beter presteerde dan verwacht, antwoordt hij: "Ik denk dat Pérez beter was dan verwacht. Vooral na zijn hele slechte weekend hier vorig jaar." De Oostenrijker doelt daarmee op de race waarin hij in feite twee keer uitviel en meerdere incidenten meemaakte. "Hij is ongelofelijk verbeterd, maar de belangrijkste reden is dat we deze upgrade meteen hebben laten werken."

Het finetunen van het pakket en de afstelling heeft volgens Marko dan ook 'goed uitgepakt'. "En daardoor staan we nu 1-2, iets wat we lang niet voor elkaar hebben gekregen. Vooral Pérez op de eerste startrij, dan moet ik lang terugdenken [wanneer de laatste keer was]." De laatste keer dat Pérez de tweede startplek veroverde, was in de Grand Prix van België van 2023. Zijn laatste F1-pole stamt van de Grand Prix van Miami van datzelfde jaar. Dat Pérez er dan juist op dit circuit, 'een coureurscircuit' zoals Marko het omschrijft, in slaagt om in de buurt van Verstappen te komen, zorgt voor een lach op het gezicht van de Red Bull-adviseur. "Ik moet zeggen: sector 1 heeft een van de snelste bochten en Pérez kon Max daar echt bijhouden."

Marko laat doorschemeren dat Pérez dit jaar ook een andere mentaliteit heeft. "Hij probeert niet langer zijn eigen technische weg te gaan", verklaart hij. "De auto's zijn bijna identiek qua afstelling en dat maakt uiteindelijk het verschil." In gesprek met Sky Sports voegt Marko toe dat zijn contractsituatie wellicht een rol speelt in de prestaties van Pérez. "Dat lijkt heel motiverend te werken", stelt hij. Over een contractverlenging voor de coureur uit Guadalajara wil Marko nog niet spreken. "Normaal gesproken praten we in april helemaal niet over coureursbeslissingen, maar op de een of andere manier lijkt het hele gebeuren een stuk versneld te zijn. Maar het is nog te vroeg voor ons. We zullen zeker nog even wachten voordat we een beslissing nemen."

Zondag kan Red Bull weer een stevige slag slaan als het de 1-2 weet vast te houden tot aan de finish. Grote concurrent Ferrari start namelijk van de vierde en achtste plaats. Desondanks houdt Marko rekening met Ferrari - en McLaren. "McLaren heeft de snelheid hervonden", merkt Marko bij ORF op. "We moeten rekening houden met McLaren en Ferrari. Leclerc staat relatief ver naar achteren. Gelukkig maar, want hij was de snelste in de lange runs. Ik denk dat het een strijd wordt tussen McLaren, Ferrari en ons."