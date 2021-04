De vraag is echter wanneer Hodgkinson bij Red Bull Powertrains aan de slag kan. Hij is voorlopig namelijk nog in dienst van Mercedes, het team waar hij de afgelopen negentien jaar in verschillende functies heeft gewerkt. Juist vanwege die verschillende functies is Hodgkinson bijzonder vertrouwd met alle geheimen van het team en dus zijn de zilverpijlen niet van plan om hem zonder slag of stoot naar de concurrent te laten overlopen.

Het team uit Brackley eist dat Hodgkinson eerst lang met verlof (gardening leave) gaat en pas eind 2022 of misschien zelfs in 2023 bij Red Bull in dienst treedt. Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht echter dat het zover niet zal komen. “Mercedes probeert nu echt alles om langs juridische weg een overgang uit te stellen. Maar het gaat echt niet zo lang duren als Mercedes wel zou willen”, vertelt de 78-jarige Oostenrijker aan F1 Insider. “Het belangrijkste is echter dat we hem helemaal niet hebben hoeven lokken. Hij heeft uit zichzelf op onze vacature gesolliciteerd. En hij is niet de enige die naar ons toe wil komen. Er zijn nog meer experts van wie ik de namen niet zal noemen, die zich bij ons willen aansluiten. Ik weet één ding zeker: Als Niki Lauda nog had geleefd, was dit ons niet gelukt.”

Lauda was goed bevriend met Marko en tot aan zijn dood in mei 2019 adviseur en aandeelhouder van Mercedes.