Voorafgaand aan de Grand Prix van Canada heeft Red Bull Racing wereldkundig gemaakt wat in de paddock van Monaco al doorsijpelde: Sergio Pérez blijft langer bij het kampioensteam uit Milton Keynes. De tweejarige contractverlenging leverde bij fans vragen op na moeizame weekenden voor Pérez in Imola en Monaco, maar Helmut Marko noemt het een logische keuze. "We wilden de continuïteit in het team waarborgen", laat de Oostenrijkse topadviseur tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten. "Max en Checo hebben een goede relatie en een goed begrip van elkaar, waardoor ik het een logische keuze noem. Checo levert. Hij heeft zijn ups en downs, maar is nog steeds een snelle coureur."

Met name de contractduur leverde gefronste wenkbrauwen op. Zo leek een éénjarige deal voor de hand liggend om alle opties richting 2026 open te houden, maar kondigde Red Bull juist een tweejarig dienstverband aan. Het roept de vraag op of het daadwerkelijk om een tweejarige deal gaat of in de praktijk om een één-plus-één deal: "Formule 1-contracten hebben altijd clausules", bevestigt Marko dat het nu ook het geval is. "Maar in algemene zin is het een tweejarig contract." Het betekent dat Pérez en Red Bull samen naar het nieuwe reglement van 2026 kunnen toewerken. "Dat helpt natuurlijk. Hij heeft veel kennis en ervaring, al is het allerbelangrijkste dat we de best mogelijke informatie van beide coureurs krijgen, zodat we als team dan ook nog competitief kunnen zijn."

Ricciardo nog niet indrukwekkend, meerdere gegadigden voor zitje

De contractverlenging voor Pérez heeft ook gevolgen voor Yuki Tsunoda. De Japanner heeft vorig jaar Nyck de Vries verslagen en doet momenteel hetzelfde met Daniel Ricciardo. Tsunoda kan op het eerste oog niet veel meer doen om zich in de kijker te rijden voor het grote Red Bull-team, al lijkt eerst nog minimaal een jaar bij de tweede formatie aanstaande. "Hij moet blijven presteren zoals hij nu doet en laten we dan zien wat de toekomst brengt", reageert Marko. "Zijn ontwikkeling is erg goed, al kwam die ontwikkeling wat later dan dat we hadden verwacht. Maar nu zou ik zeggen dat Yuki inmiddels een topcoureur is."

Desondanks moet hij nog langer wachten bij het zusterteam en luidt de voornaamste vraag wie daar zijn teamgenoot wordt in 2025. De situatie ligt helemaal open aangezien Daniel Ricciardo momenteel niet overtuigt en er met Liam Lawson, Isack Hadjar en Ayumu Iwasa vele kapers op de kust zijn. "In algemene zin is RB een juniorteam, waardoor we moeten zien wat er gebeurt. Ricciardo heeft één goede race laten zien, maar de rest is vooralsnog niet indrukwekkend." Gevraagd of Lawson, Hadjar en Iwasa allemaal kanshebbers zijn richting 2025, reageert Marko: "Ja, ze zijn allemaal kanshebbers." Bij Lawson is het overigens goed om te weten dat er een clausule in zijn contract zit, waardoor hij in 2025 vrij is om te gaan en staan waar hij wil als Red Bull hem geen Formule 1-zitje kan bieden.