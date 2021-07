Marko niet van zijn stuk te brengen: "We hebben het momentum"

Max Verstappen was de race op Silverstone vanaf pole-position gestart, maar werd al in de openingsronde door Lewis Hamilton van de baan gedrukt. Wat volgde was een enorme crash, een bezoek aan het ziekenhuis, een afgeschreven RB16B en vooral toegenomen wrevel tussen Red Bull en Mercedes.

Dr. Helmut Marko sprak na afloop van de race van een ‘moorddadige’ aanslag en schakelde zelfs een advocaat in om te kijken of er juridisch iets rechtgezet kon worden. Inmiddels is de Oostenrijkse oud-coureur weer wat gekalmeerd. In gesprek met RTL Duitsland laat hij weten dat Red Bull alweer volop bezig is met de voorbereidingen op de Hongaarse Grand Prix. “Het zal zeker nog meer gespannen worden”, zegt Marko over de onderlinge rivaliteit. “Het was toch al nooit echt – laten we maar zeggen – een relaxte verhouding, maar voor de toeschouwers is dat dan wel weer spannend. Maar we zullen ons natuurlijk eerlijk en sportief blijven gedragen.”

Red Bull kende voorafgaand aan de Britse Grand Prix een uitstekende serie met maar liefst vijf overwinningen op rij. Op Silverstone kwam er dus een einde aan die goede reeks, maar Marko denkt niet dat daarmee het momentum verloren is gegaan voor de stal uit Milton Keynes. “We zijn niet van ons stuk te brengen. We hebben een geweldig pakket van auto, coureur en chassis, en het was natuurlijk een bittere tegenvaller die zeer onterecht was. Het is nu al voor de tweede keer – na de kapotte band in Baku – dat we uitvallen, maar we zijn sterk genoeg om dat op te vangen, we hebben het momentum. Op Silverstone hebben we soeverein de sprint… – sprintrace mag ik niet zeggen – de sprint gewonnen en we zouden ook de hoofdrace gewonnen hebben.”

En dus verwacht Marko dat Red Bull ook op de Hungaroring mee zal strijden om de overwinning. “We hebben dit jaar bewezen dat we op elk circuit competitief zijn. Ik bedoel, Silverstone was absoluut Mercedes-land, maar daar hebben we de wereldkampioen weerstand kunnen bieden. Dat heeft de sprintrace wel bewezen. Budapest is – hoewel heel anders qua karakteristiek – in die zin vergelijkbaar met Silverstone dat het altijd door Mercedes is gedomineerd. Dat is voor ons geen reden voor angst. We gaan ervan uit dat het weer dichtbij elkaar zal zitten. Zeer dicht bij elkaar, maar dan wel op een eerlijke manier."