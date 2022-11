Tijdens het Amerikaanse Grand Prix-weekend in Austin werd bekendgemaakt dat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz is overleden. Binnen twee weken waren zijn opvolgers bekend. Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO) en Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects and Investments) verdelen nu de taken. De huidige opzet werd gesteund door Mateschitz zelf. De kans dat er gesleuteld wordt aan de top bij Red Bull Racing en AlphaTauri is bijzonder klein, dit omdat Mateschitz zelf al jaren geen veranderingen meer doorvoerde bij de formaties.

De namen bij Red Bull Racing zijn bekend. Christian Horner vervult al sinds de oprichting van het Formule 1-team de rol als teambaas, Adrian Newey is de technisch directeur en Helmut Marko is aangesteld als adviseur bij de formatie en overziet het opleidingsprogramma van Red Bull. Marko heeft al diverse coureurs naar de Formule 1 gebracht. Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Alexander Albon, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda zijn allemaal coureurs die op dit moment actief zijn in de Formule 1 en daar door Mark zijn gekomen. Met Verstappen en Vettel werd Red Bull in totaal zes keer wereldkampioen.

De 79-jarige Marko heeft veel succes en is voorlopig niet van plan te stoppen met de Formule 1. Op de vraag van Auto Motor und Sport of Marko zijn functie heroverweegt, antwoordt hij: "Binnenkort zijn er zakelijke onderhandelingen in Thailand", zegt de Oostenrijker. "Ik ben onafhankelijk. Het hangt af van de algemene structuur. We hebben nog veel plannen. Het gaat op dit moment goed en werken efficiënt."

Zoals vermeld is al het een en ander veranderd bij Red Bull, maar veranderingen bij het F1-team verwacht Marko niet. "Red Bull Racing is het sterkste en meeste efficiënte marketinginstrument van het hele bedrijf", vervolgt hij. "In het verleden hebben we al zeer zelfvoorzienend gewerkt. Wij waren de enigen die zich niet aan bepaalde bedrijfsregels hoefden te houden. Deze autonomie bestond met de goedkeuring van Mateschitz. Het is ook al duidelijk dat het nieuwe management de F1-activiteiten wil voortzetten. Dat op dezelfde wijze als nu, dus met een sterke onafhankelijkheid."