Marko: Hülkenberg reed op Nürburgring bijna voor Red Bull

Hülkenberg meldde zich zaterdag aan het eind van de ochtend op de Nürburgring, nadat bleek dat Lance Stroll niet fit genoeg was om in te stappen bij Racing Point. Het leidde ertoe dat de Duitser de kwalificatie en de race voor zijn rekening zou nemen, waarmee zijn tweede invalbeurt bij het in Silverstone gevestigde team een feit werd. Het telefoontje van teambaas Otmar Szafnauer was niet het eerste dat Hülkenberg dit raceweekend uit de Formule 1 ontving: vrijdag hing Red Bull Racing-adviseur Marko al aan de lijn.

Voordat F1-personeel zich in de paddock mag melden, moet er een negatieve testuitslag op het coronavirus getoond worden. En daar zat vrijdag bij Alexander Albon het probleem, zo verklaarde Marko bij F1-insider.com. “We waren al op vrijdag met Hülkenberg in gesprek. Albon kreeg een onduidelijke testuitslag terug, en die had dus positief uit kunnen vallen. Meteen nadat ik landde, heb ik Hülkenberg gebeld.” Uiteindelijk viel de test van Albon negatief uit, waardoor de Red Bull-coureur gewoon kon rijden op de Nürburgring.

Dat verging de Britse Thai echter niet geweldig. In de kwalificatie reed hij nog de vijfde tijd, maar op zondag viel hij bij de start al een plekje terug. Een vroege pitstop wierp Albon nog verder terug, waarna hij een tijdstraf kreeg voor een botsing met Daniil Kvyat. Uiteindelijk viel hij uit met een kapotte radiator. Marko gaf toe dat Albon nog altijd niet geheel zeker is van zijn plek bij Red Bull Racing. De Oostenrijker wil daar voor de GP van Turkije duidelijkheid over hebben, maar met zijn snelheid op de Nürburgring lijkt Albon aan te mogen blijven. “Het gat naar Max was acceptabel. Als hij dergelijke races blijft afleveren, is zijn stoeltje voor 2021 veilig”, aldus Marko.

Toch is er ook binnen Red Bull een soort schaduwlijst met coureurs die gehaald kunnen worden als Albon niet aan de verwachtingen voldoet. Marko beseft wel dat er daarvoor buiten het opleidingsprogramma van de energiedrankengigant gekeken moet wordt, daar Yuki Tsunoda in 2021 waarschijnlijk promoveert naar AlphaTauri. “Je mag de namen zeggen, dat zijn Hülkenberg en Perez”, zei Marko, die wel stelt dat iedere coureur het lastig krijgt met Max Verstappen. “Ik denk dat niemand Verstappen kan verslaan. De vraag is wie binnen drie tienden van een seconde kan staan? Albon kan dat op goede dagen en hij is nog jong. Een ding is ook zeker: je kan niet met een been voor de titel vechten. Competitiviteit is belangrijk, maar we zijn er nog niet.”