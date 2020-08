Marko looft Hülkenberg: “Maar betekent niet dat hij bij ons komt”

Nico Hülkenberg wordt al tijdje in verband gebracht met een zitje bij Red Bull Racing vanwege zijn ervaring en snelheid. De Duitser maakte tijdens zijn tweede weekend als vervanger van de met corona besmette Sergio Perez indruk door zich als derde te kwalificeren op het circuit van Silverstone. In de race finishte hij als zevende. Marko toonde zich bij de Oostenrijkse zender ORF onder de indruk van de verrichtingen van de Duitser en merkte daarbij op dat Hülkenberg zijn telefoonnummer heeft.

Tegenover Motorsport.com bevestigt Marko dat Hülkenberg wel interesse heeft in een Red Bull-zitje voor 2021. “Hij heeft aan ons laten weten dat hij beschikbaar is.” Maar hij zegt ook dat positieve woorden over de coureur uit Emmerik niet verkeerd moeten worden uitgelegd. “Hij heeft een geweldige prestatie geleverd. Maar als iedereen over wie ik zeg dat hij een geweldige race heeft gereden, bij ons zou komen, dan zouden we tien auto’s nodig hebben. Als iemand een goede prestatie levert en je geeft daar een compliment voor, betekent dat nog niet dat hij een contract krijgt”, verduidelijkt de 77-jarige Oostenrijker, die aangeeft dat Hülkenberg in 2019 ook al eens contact met hem had gezocht, toen duidelijk was dat hij weg moest bij Renault.

Max Verstappen deelde eerder mee dat Hülkenberg in zijn ogen een plek op de Formule 1-grid verdient. Nadat Hülkenberg de derde tijd had gereden in de kwalificatie voor de 70th Anniversary Grand Prix, zei de Nederlander: “Het laat duidelijk zien dat de auto heel sterk is, maar Nico heeft het ook gewoon fantastisch gedaan in de kwalificatie. Ze hebben goed werk geleverd afgelopen winter, maar ik hoop vooral dat dit Nico helpt voor een stoeltje voor volgend jaar, want hij verdient absoluut een plek in de Formule 1. Er zijn zeker een paar coureurs die momenteel in de Formule 1 rijden maar niet zo goed zijn als hij. Hopelijk kan dit een geweldige boost voor hem zijn.” Gevraagd of Hülkenberg niet de perfecte teamgenoot voor hem zou zijn, reageerde de Red Bull-coureur: "Dat is natuurlijk niet aan mij, maar ik vind hem natuurlijk wel een aardige vent en hij kan wel een potje sturen."

Met medewerking van Christian Nimmervoll