Marko neemt het op voor Perez: "Heeft talent van de eeuw naast zich"

Waar Max Verstappen van een onvergetelijk seizoen genoot, had Sergio Perez het dit jaar een stuk lastiger. De Mexicaan kwam onder druk te staan, omdat hij regelmatig een plek in Q3 misliep en het in de races ook af en toe liet afweten. Het resulteerde in minder dan de helft van de punten die Verstappen scoorde. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet daarom Verstappen vooral als hoofdrolspeler in de dominantie van het team, maar hij neemt het tegelijkertijd ook op voor Perez.

"We hebben een superauto en een zeer gemotiveerd team. Maar de doorslaggevende factor voor deze dominantie, en steeds meer mensen realiseren zich dat langzaam, is Max Verstappen. Er wordt neerbuigend gedaan over Sergio Perez, maar hij is een topcoureur", neemt de Oostenrijker het bij OE24 op voor de teamgenoot van Verstappen. "Hij heeft alleen de pech dat hij als teamgenoot een talent van de eeuw heeft."

Verstappen heeft dit seizoen meerdere records verbroken. Hij won tien races op rij waarmee hij het record van Sebastian Vettel verbrak, zette een nieuw record voor hoogste winstpercentage in een seizoen neer, legde de lat met 575 punten in één seizoen nog hoger en het is nog maar de vraag of de negentien zeges in één seizoen verbroken gaat worden. Red Bull won 21 van de 22 races, iets waarvan Marko twijfelt of dat ooit nog haalbaar is. "Het is zeer waarschijnlijk dat hij nog steeds wereldkampioenschappen zal winnen", doelt Marko op Verstappen. "Ik denk alleen niet dat het mogelijk is dat nog zo'n seizoen eindigt met 21 overwinningen in 22 races."

Zo kwam Red Bull dus wel in de buurt van perfectie, maar moest het in Singapore de zege aan Carlos Sainz en Ferrari laten. Marko had altijd al het vermoeden dat Singapore een struikelblok zou vormen. "Ik heb altijd gezegd: als we in Singapore doorzetten, ben ik optimistisch dat het gaat lukken. Toen hebben we ons laten misleiden op de simulator en hebben we de kwalificatie niet goed uitgevoerd. In de race waren we weer snel, maar inhalen was nauwelijks mogelijk op dit stratencircuit." Volgend jaar staan er 24 races op de kalender, maar Marko maakte onlangs al duidelijk dat hij niet verwacht dat alle races ook daadwerkelijk afgewerkt zullen worden.