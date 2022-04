Marko: "Natuurlijk zit er clausule in nieuw F1-contract Max Verstappen"

Na het binnenhalen van zijn eerste wereldtitel in Abu Dhabi liet Max Verstappen meteen via de boordradio weten "Laten we dit nog zeker tien tot vijftien jaar samen doen." De woorden waren logischerwijs niet aan dovemansoren gericht. Zo wilde Helmut Marko niets liever dan met zijn poulain om tafel en hoefde hij het zich geen twee keer te laten zeggen. Marko gaf direct aan met Verstappen om tafel te willen en begin maart was er daadwerkelijk witte rook: Verstappen heeft zijn krabbel gezet onder een nieuw contract dat tot en met het Formule 1-seizoen 2028 doorloopt.

De Limburger heeft daarmee tamelijk vroeg - hij had nog een doorlopend contract tot en met 2023 - en ook voor een tamelijk lange periode zijn vertrouwen geschonken aan Red Bull Racing. Net als in vorige verbintenissen is dat nu echter ook weer op een verstandige manier gebeurd. Zo zijn er uitwegen ingebouwd voor het geval Red Bull onverhoopt niet voor de hoofdprijzen kan vechten. "Natuurlijk. Als we een 'crash' beleven zoals in 2014, toen we op motorisch vlak absoluut geen kans maakten tegen Mercedes, dan is duidelijk dat er een ontsnappingsclausule bestaat", bevestigt Marko tijdens een YouTube-interview met Formel 1.de - oftewel de Duitse tak van Motorsport.com.

Verstappen belangrijk voor deal met Porsche?

Marko haalt het motorische aspect niet voor niets aan. Bij de huidige omwenteling in het technisch reglement oogt Red Bull competitief, waardoor de eerstvolgende variabele 2026 lijkt te zijn. Dan gaat het motorische reglement immers op de schop. De Formule 1 stapt volledig over op duurzame brandstoffen, vergroot het aandeel van de elektrische componenten en gooit de complexe MGU-H overboord. Achter de schermen is Red Bull Powertrains al met deze nieuwe regels aan de slag, al lijkt het zeer aannemelijk dat Red Bull de handen ineenslaat met Porsche en dus met de VW Group.

Het beslissende F1-overleg staat naar verluidt in de komende weken op de agenda. Bij groen licht kan Verstappen als Porsche-boegbeeld fungeren en dus bevestigt Marko dat de contractverlenging van de wereldkampioen een belangrijke factor in het geheel is. Richting nieuwe partners kan Red Bull immers aantonen een competitieve rijder te hebben. "Max Verstappen is zeker een belangrijk figuur in het hele schaakspel. Het is niet absurd dat fabrikanten daarnaar kijken en in dat opzicht was het voor het team belangrijk om te kunnen zeggen: 'Kijk, wij hebben de snelste en beste coureur vastliggen'. In deze wereld vinden er altijd gesprekken plaats en pogingen om iemand binnen te halen. Als je zo'n man in het team hebt, werkt dat ook weer als een stimulans voor andere teamleden en partners."

Desondanks wil Marko nog niet op de zaken vooruitlopen. Gevraagd hoeveel waarde hij gezien de Porsche-deal aan startnummer 1 op de auto van Verstappen in 2026 hecht, luidt het antwoord: "Nou ja, als ik nu zou zeggen 'goed' of 'veel' dan denken jullie dat we allerlei deals hebben gesloten. Dat ligt nog allemaal open, al is het wel logisch dat wij de meest aantrekkelijke partner zijn voor fabrikanten. Nummer 1 op de auto in 2026 zou natuurlijk een prachtige toevoeging zijn, maar daar zijn we op dit moment nog mijlenver van verwijderd", besluit Marko.

