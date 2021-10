Marko na zinderend duel in Austin: “Zaten allemaal te beven”

Voor de zoveelste keer dit seizoen mondde een race uit in een zinderend duel tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Door een andere strategie beschikte de Brit in de slotfase van de Grand Prix van Amerika over versere banden en kwam zienderogen dichterbij aan de raceleider. Verstappen vergde alles van zijn banden en dat was voldoende om aan de meet 1,3 seconden voorsprong over te houden.

Ook de ervaren Oostenrijker zat op het puntje van zijn stoel: “We hebben de hele race zitten beven", erkent Marko. "Helaas ging het mis bij de start. Een fout in het drukpunt, niet de schuld van Max. De undercut werkte vervolgens goed. In het middelste deel van de race waren we echter te langzaam. Vervolgens hebben we de situatie zorgvuldig afgewogen en zijn we eerder dan Hamilton naar binnen gekomen. Ongelofelijk hoe Max zijn banden tot de finish gemanaged heeft. We zaten allemaal te beven.”

Belangrijke slag in de strijd om de titel

Met de zege heeft Verstappen zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verdubbeld tot twaalf punten met nog vijf races te gaan. De komende races, in Mexico en Brazilië, lijken Red Bull op het lijf geschreven. Marko is dan ook zeer content: “We zijn optimistisch, want de laatste drie circuits waren eigenlijk allemaal Mercedes-banen. Nu reizen wij met twaalf punten voorsprong naar Mexico. Mexico en Brazilië zouden ons vanwege de grotere hoogte moeten liggen. Daar moeten we goede punten scoren. Dan kunnen we op de circuits die daarna komen wat achteroverleunen, aangezien die veel lange doordraaiers hebben waar Mercedes ongelofelijk sterk kan zijn.”

Tot slot nog wat positieve woorden aan het adres van Sergio Perez. De Mexicaan stond voor de tweede opeenvolgende maal op het podium en ging Lando Norris voorbij in de strijd om de vierde plaats. “Perez was snel genoeg om Hamilton bij zijn stop in de richting te dwingen die voor ons de juiste was. Sergio wordt beter en beter. Dat hebben wij nodig in deze spannende strijd om het wereldkampioenschap.”

