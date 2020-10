Marko: “Geen prioriteit voor Red Bull om motorfabrikant te worden”

Honda kondigde begin oktober aan dat het F1-project eind 2021 zal worden stopgezet. Red Bull Racing en AlphaTauri moeten dus op zoek naar een nieuwe motorleverancier en hebben daarvoor meerdere opties: na de ‘nee’ van Mercedes blijven de krachtbronnen van Renault en Ferrari over, terwijl het zelf doorontwikkelen van de Honda-motoren een andere mogelijkheid is. Voor Red Bull geniet die laatste optie de voorkeur omdat het zo niet afhankelijk is van externe partijen.

In gesprek met Sky Deutschland deed Marko uit de doeken hoe het team dat scenario voor zich ziet. “We willen alles naar Engeland verplaatsen, maar we hebben wel zekere hulp nodig van Sakura. Sakura is het ontwikkelingscentrum van Honda in Japan”, legt Marko uit. Vervolgens is het streven om zo snel mogelijk volledig op eigen benen te staan. “Min of meer bij de start van het seizoen 2022 kunnen we ons voorstellen dat we het volledig zelfstandig kunnen exploiteren.”

Maar lang wil Red Bull de motoren niet in eigen beheer gaan ontwikkelen, zo maakt Marko ook duidelijk. “Tot en met het einde van dit reglement blijft het een Red Bull-project”, zei hij daarover. De huidige motorformule van de F1 blijft nog tot en met 2025 gelden en in principe doen de nieuwe motorreglementen pas in 2026 hun intrede. Tot die tijd wil Red Bull de motoren dus zelfstandig ontwikkelen, maar Marko laat weten dat het daar in principe ook bij blijft. “Tot 2025 zijn we van plan dit te doen. Maar het is niet onze prioriteit om ook een motorfabrikant te worden.”

En dus lijkt er voor 2026 gezocht te moeten worden naar een nieuwe motorpartner. Marko heeft echter goede hoop dat de nieuwe motorreglementen interessanter kunnen zijn voor potentiële toetreders. “Het nieuwe reglement moet qua kosten duidelijk gunstiger worden, en de techniek moet eenvoudiger worden. In mijn ogen, en de ogen van autosportfans, moet er ook weer meer geluid komen, en een heel belangrijk punt is synthetische brandstof. Daarmee worden wij CO2-vrij. Dat is natuurlijk een argument dat men voor de ontwikkeling van motoren voor sportauto’s en dergelijke nodig heeft.”