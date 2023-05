Marko: Monaco één van allerbeste F1-weekenden Max Verstappen, veel schijfruimte over

De Grand Prix van Monaco is uitgedraaid op een gedenkwaardig raceweekend. Zo was de kwalificatie met recht puntje van de stoel-werk, met stuivertje wisselen aan kop en spanning tot het slot. Verstappen perste er in extremis nog een ronde uit of eigenlijk een derde sector uit die Fernando Alonso de pole-position afhandig maakte. Christian Horner noemde dat zondag in de Red Bull-hospitality één van de allerbeste rondjes ooit in Monaco en lachte dat Verstappen zo'n beetje iedere vangrails in La Rascasse wel heeft geraakt, zo zat hij op de limiet. "Ik ben het met die woorden eens, dit was zonder twijfel één van de beste ronden ooit in Monaco", haakt Helmut Marko in.

Op een ander vlak is hij het niet helemaal met Horner eens. De Britse teambaas noemde de poleronde van Verstappen namelijk ook de voltooiing van de poging die in Jeddah 2021 net niet tot een goed einde werd gebracht. "De ronde was wel vergelijkbaar... Nou ja, eigenlijk ook niet! In Jeddah kreeg hij namelijk iedere bocht perfect voor elkaar tot die laatste. Hier maakte hij een foutje in de eerste sector, al heeft hij dat in het laatste gedeelte natuurlijk meer dan goedgemaakt."

Monaco 2023 één van Verstappens beste F1-weekenden tot nu toe

Marko is wel van mening dat de Grand Prix van Monaco 2023 kan worden opgeschreven als één van de beste F1-weekenden die Verstappen tot dusver in zijn carrière heeft afgewerkt. "Absoluut. Het begon dus met die briljantje kwalificatieronde en die lijn is op zondag doorgetrokken. Hij toonde zich in alle omstandigheden de snelste man: nat, droog, half droog en zelfs behoorlijk nat. Het maakte allemaal niets uit en dat maakt dit weekend wel een hoogtepunt voor mij. Je kunt deze ook niet vergelijken met de eerste zege van Max in Monaco. Die was nog relatief makkelijk, deze was speciaal. Ik moet ook zeggen: wat Alonso ook deed, Max antwoordde. Hij had nog veel reserve."

Dat laatste verklaart ook waarom Marko niet denkt dat Alonso zonder die ongelukkige pitstop naar mediums kans op de overwinning had gemaakt. "We waren best verbaasd dat Alonso de verkeerde band koos, dat heeft ons leven natuurlijk wel iets makkelijker gemaakt. Voor Max en voor ons was het overduidelijk dat we naar intermediates moesten." Red Bull heeft die keuze ook voor het overgrote gedeelte bij Verstappen neergelegd. Zo zei Gianpiero Lambiase letterlijk: "Max, zeg jij maar wat je nodig hebt om de auto op de baan te houden." Rond het zogenaamde crossover point laat Red Bull het meestal aan de coureurs en dat is volgens Marko ook het beste om te doen. "Max zit in die auto en weet precies wat er gebeurt. Aan de pitmuur weten wij dat niet. We zien op de radar wel iets komen, maar hij voelt het beter aan als de bui daadwerkelijk boven het circuit komt."

"Het allerbelangrijkste van de race was dat we het op mediums zouden redden totdat de regen kwam. Dat is de sleutel geweest." Bandenmanagement is met andere woorden de doorslaggevende factor geweest, al toont de call die Verstappen zelf maakte om naar intermediates te gaan ook aan dat hij - net als eigenlijk alle groten uit het verleden - naast het rijden nog extra denkcapaciteit over heeft om mee te denken over de strategie. Als Motorsport.com opmerkt dat Monaco dit aspect van een beetje extra schijfruimte andermaal heeft laten zien, corrigeert Marko met een lach: "Nou, bijzonder veel hoor, niet een klein beetje..."

Dramatisch weekend Perez: "Hopelijk waren dit meteen alle fouten voor het hele seizoen"

Bij Sergio Perez lag dat afgelopen weekend wel anders. De winnaar van vorig jaar had ditmaal alle mogelijke moeite genoeg om zijn auto überhaupt op de baan te houden. Zaterdag lukte dat zoals bekend niet in Q1, toen hij veel te enthousiast Sainte Devote indook. Doordat hij zijn geduld een etmaal ietwat verloor in het verkeer is het al met al een rampzalig weekend gebleken voor de Mexicaan. "Dit is een weekend om heel snel te vergeten. Alles is fout gegaan, zowel in de kwalificatie als ook tijdens de race", is Marko meteen duidelijk in zijn bewoordingen.

"We moesten wel iets anders proberen en daarom ging hij al snel naar de harde band, waarna hij ook vrije lucht had. Maar daarna waren er heel veel kleine momentjes. Hopelijk zijn dit ook meteen genoeg fouten voor het hele seizoen geweest, zodat momenten zoals afgelopen weekend in de rest van het jaar niet nogmaals gebeuren." In het WK is de Monegaskische krachtmeting wel een hele dure gebleken voor Perez, die nu tegen 39 punten achterstand op Verstappen aankijkt. Zijn Miami - waar Verstappen vanaf P9 won - en Monaco dan al een soort van Vorentscheidung geweest? Zover wil Marko nog niet gaan: "We hebben nog altijd wel zestien races voor de boeg en vroeger vormden zestien races eigenlijk het hele kampioenschap. In dat opzicht kan er nog wel veel."

