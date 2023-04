Marko: "Moeten al blij zijn als Perez GP Australië in de punten eindigt"

De zaterdag in Melbourne is voor Sergio Perez een dag geworden om zeer snel te vergeten. De malaise begon met een technisch probleem voor aanvang van de derde vrije training, waardoor hij moest toekijken en twintig minuten aan rijtijd miste. Toen hij wel eenmaal de baan op kon, werd het er niet veel beter op. Perez was drie keer buiten de baan te vinden en had vooral moeite met het aanremmen voor bocht 3. Die trend zette zich voort tijdens de kwalificatie, waarin Perez tijdens Q1 een nieuwe schuiver meemaakte en dus vroegtijdig klaar was.

Technische oorzaak of niet?

Na afloop wees de Mexicaan meteen naar technisch malheur. Tijdens de derde training leken de toeren nog tamelijk hoog als hij het gas niet meer beroerde, maar volgens Perez was er tijdens de kwalificatie een ander probleem. Iedere keer dat hij het rempedaal intrapte, zou de rembalans naar voren verschuiven, waardoor hij eerder blokkeerde aan de voorkant.

Helmut Marko hield er meteen na afloop een iets andere theorie op na. Voor de camera van Sky Deutschland liet hij weten dat het probleem tegen die tijd normaliter wel verholpen moest zijn en dat er meerdere factoren een rol hebben gespeeld. "In de derde vrije training had Sergio een probleem met de motor settings, bij het aanremmen kwam die niet in de juiste instellingen. Maar theoretisch waren die problemen nadien weg. De instellingen waren misschien nog niet helemaal optimaal, maar de eerdere problemen hebben hem vooral onzeker gemaakt", geeft Marko aan dat het vertrouwen in de auto de grootste factor was. "Het was wat onstuimig, hij kreeg onderstuur, bij die eerste run was het asfalt sowieso nog iets gladder en waren de banden waren koud. Door een combinatie van al deze dingen is hij jammer genoeg van de baan geschoten."

Een lastige inhaalrace

Het gevolg is P20 op de grid en volgens Marko een zware opgave voor de race. In Jeddah kon Max Verstappen nog van de vijftiende startplek naar P2 rijden, maar op zo'n scenario rekent de motorsportchef van Red Bull morgen niet. Marko praat liever niet over het podium, maar eerder over een plek bij de eerste tien. "Als we met hem nog in de punten kunnen eindigen, dan moeten we daar al tevreden mee zijn", aldus de man uit Graz. De vierde DRS-zone in Melbourne kan wel een voordeel zijn bij die inhaaljacht, net als de kracht van Red Bull op rechte stukken. Daar moet wel bij opgemerkt dat Perez met aardig wat downforce rijdt - natuurlijk niet wetende dat het een inhaalrace zal worden - al is de auto nog altijd efficiënt genoeg om hard te lopen op de rechte stukken.

Video: Het moment dat Perez tijdens Q1 van de baan schiet in beeld