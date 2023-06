Marko: “Mercedes sneller geworden, maar Ferrari nog sterker”

Lewis Hamilton en George Russell gingen vrijdag in de laatste fase van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Canada naar een 1.13.7, waarmee ze de bovenste plaatsen in de tijdenlijst voor zich opeisten. Max Verstappen eindigde op ruim vier tienden van een seconde als zesde, zijn teamgenoot Sergio Perez werd met een halve seconde achterstand achtste.

Helmut Marko hecht niet al te veel waarde aan de uitslag. “De achterstand is, naar mijn mening, enigszins verwarrend. De baan werd aan het einde aanzienlijk sneller, maar wij deden toen een lange run”, zegt de topman van het Formule 1-project van Red Bull bij Servus TV. “Desondanks hebben we nog wat werk aan de wagen te doen. Deze is nog te onrustig. In de lange run ging het iets beter, maar Charles Leclerc was ook erg snel. Hij was op zijn minst even snel als wij. Dus er is nog genoeg werk te doen.”

Leclerc eindigde de dag als vijfde, met 48 duizendste van een seconde voorsprong op Verstappen. Carlos Sainz werd in de andere Ferrari derde, op ruim één tiende van Hamilton. Marko verwacht dat Red Bull dit weekend meer tegenstand van de Scuderia zal krijgen dan van Mercedes. “Mercedes is duidelijk sneller geworden, maar ik vrees dat Ferrari hier nog sterker zal zijn”, aldus Marko. “Dat hebben we kunnen zien. Ze waren ongeveer op hetzelfde moment als wij op de baan voor de korte run. En vooral de lange run van Leclerc was indrukwekkend.”

Red Bull won dit seizoen tot dusver alle races en jaagt in Canada op haar honderdste overwinning in de Formule 1. Op de vraag of de dominantie in Montreal verder gaat, antwoordt Marko: “Op dit moment ziet het er daar niet naar uit, maar we hebben nog een training. Ik hoop dat we onze auto daar krijgen waar we hem willen hebben, de race is dan weer een ander verhaal. Het weer is hier veranderlijk, wat natuurlijk ook van invloed kan zijn.”

F1-update: Onze terugblik op de vrijdag in Canada