Marko: "Mercedes niet minder doordat ze de focus al op 2022 hebben"

Waar Red Bull in de voorbije seizoenen vaak traag uit de startblokken kwam, bleek het totaalpakket ditmaal wél meteen competitief. De wintertest verliep naar wens en waar in Bahrein de overwinning het team nog net door de vingers glipte, was het in Imola wel raak. Nadien heeft Red Bull een constante stroom aan upgrades op gang gehouden om de RB16B te verbeteren. Het team uit Milton Keynes wil deze kans op de eerste wereldtitel sinds 2013 namelijk met beide handen aangrijpen, terwijl Mercedes de focus al volledig op het nieuwe reglement voor 2022 zegt te hebben.

Mercedes verrast door kracht van Red Bull?

Verklaart dat voor een deel waarom Mercedes dit jaar de handen vol heeft aan Red Bull? Nee, zo oordeelt Helmut Marko. "Dat is niet waar. Wij focussen ons namelijk ook al wel op de auto voor volgend jaar. Dat wordt één van de grootste omwentelingen uit de laatste twintig jaar. Dat vergt van ieder team gewoon heel veel tijd en moeite", laat de Oostenrijker in gesprek met het radiostation Newstalk ZB weten. Naast de door Marko benoemde tijd en moeite gaat het ook om een balanceeract op financieel vlak. Zo is het budgetplafond vastgesteld op 145 miljoen dollar en moet van dat bedrag ook de nieuwe auto met het grondeffect worden ontwikkeld.

Zorgen dat de huidige inzet van Red Bull volgend jaar pijn gaat doen, kent Marko niet. Om het beeld van dit seizoen te verklaren, heeft hij simpelweg een andere lezing dan Mercedes. "In mijn optiek is Mercedes gewoon verrast door de grote stap die wij hebben gezet. Dat geldt natuurlijk voor ons eigen chassis, maar ook zeer zeker op motorisch vlak dankzij Honda. Dit is eigenlijk de eerste keer dat het motorische vermogen [van Mercedes en Honda] min of meer gelijk is", aldus de topadviseur uit Graz.

Middenveld komt dichterbij, Ocon krijgt boost door zege

Het maakt dat de titelstrijd vele malen spannender is dan in de voorbije jaren, al ziet Marko de formaties daarachter ook dichterbij komen. Zo is het geen toeval dat Ferrari al bijna een zege heeft kunnen bijschrijven en dat McLaren meermaals op het podium heeft gestaan. "Het middenveld komt steeds dichterbij, ja. Achter Mercedes en Red Bull heb je soms wel tien auto's die binnen een seconde zitten. Dat was in het verleden niet het geval. Er is nog steeds wel een gat naar de top, maar ik denk dat het veld volgend jaar nog dichter bij elkaar komt door het nieuwe reglement en het effectieve budgetplafond. Daardoor zal het nog moeilijker worden voor de topteams om te winnen."

De meest recente exponent van die ontwikkeling is Esteban Ocon. De Fransman profiteerde in Hongarije optimaal van alle chaos en ging met zijn eerste F1-zege aan de haal. Marko oordeelt als talentenscout dat zo'n moment een kantelpunt kan blijken in de carrière van de 24-jarige Alpine-coureur. "Ocon had al veel langer een grote toekomst voor zich, maar hij kon dat lange tijd nog niet waarmaken. Na deze overwinning is hij misschien iets relaxter en krijgt hij ook meer vertrouwen. Misschien kan hij vanaf nu wel zijn volledige potentie tonen, zoals hij dat in F3 eerder al kon." Marko refereert daarmee aan de strijd met Max Verstappen in het Europees kampioenschap Formule 3. "Dit kan zeker een enorme stap in de carrière van Ocon zijn."