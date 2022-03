De Formule 1 stapte in 2014 over naar de huidige motorformule, een 1.6 liter V6-turbomotor met twee hybride componenten. Mercedes verteerde deze overstap destijds met afstand als beste: aanvankelijk reden vooral door Mercedes aangedreven teams vooraan, in de jaren daarna kon het fabrieksteam de motor zelfs regelmatig terugschroeven en toch met gemak vooraan meedoen. In de afgelopen seizoenen hebben de andere motorleveranciers – Ferrari, Honda/Red Bull Powertrains en Renault – echter goede stappen gezet en de achterstand grotendeels weggewerkt.

Voor 2022 stonden de motorfabrikanten voor de klus om de krachtbronnen aan te passen aan de nieuwe E10-brandstof. Die verandering lijkt stevige gevolgen te hebben gehad voor de pikorde onder de verschillende motoren, stelt Helmut Marko. “Ferrari heeft een voorsprong. Honda – of eigenlijk Red Bull Powertrains – ligt op de tweede plaats en de Mercedes-motor is slechts de derde, wat ongebruikelijk is”, ziet de topadviseur van Red Bull Racing. Dat lijkt onderschreven te worden door het feit dat in beide kwalificaties vrijwel alle Mercedes-motoren in de achterhoede eindigden. “Dat is de eerste keer [in het hybride tijdperk]. Natuurlijk is het voor hen iets heel vreemds dat zij niet alleen de motor moeten opendraaien om vooraan te rijden.”

Mercedes lijkt daarmee in een lastig parket te zijn beland met de krachtbron, te meer omdat de ontwikkeling sinds 1 maart grotendeels is bevroren. Alleen de MGU-K en de batterij mogen nog voor 1 september nog een upgrade krijgen, daarna ligt de ontwikkeling tot eind 2025 stil. “Je kan Mercedes nooit afschrijven, vooral omdat er nog steeds een kans is dat ze voor 1 september een upgrade brengen”, blijft Marko dan ook voorzichtig. “In deze fase moeten we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk punten scoren. De dubbele mislukking in Bahrein was daarom des te pijnlijker. Ferrari heeft vooral een voordeel op het gebied van elektrisch vermogen en we hopen dat Honda daar nog gaat volgen. Qua chassis heeft Mercedes de meeste porpoising. Je kunt dat zien in de remzone, hoe Hamiltons hoofd daar heen en weer wiebelt. Maar dat is denk ik ook een kwestie van tijd. Zodra ze dat kunnen verhelpen, kunnen ze gaan finetunen.”

'Ferrari altijd meteen snel'

Na Bahrein is ook de GP van Saudi-Arabië uitgedraaid op een strijd tussen Red Bull en Ferrari. Beide teams waren in Jeddah enorm aan elkaar gewaagd en na een prachtig duel pakte Max Verstappen de overwinning. Beide teams reden afgelopen weekend met een heel andere afstelling, maar Marko ziet ook een verschil hoe in de auto’s werken. “Het voordeel van Ferrari is dat zij op iedere band en bij iedere temperatuur meteen snel zijn. Dat laat zien dat de auto van nature goed is. Wij hebben misschien een lastigere auto, een soort prima donna. Maar als je daar mee om kan gaan, dan is de potentie aanwezig.”