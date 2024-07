Het is geen geheim dat het Formule 1-team van Mercedes erg gecharmeerd is van Max Verstappen. Teambaas Toto Wolff en Mercedes CEO Ole Källenius waren onlangs lovend over de Nederlander en zien hem wel in het zilver rijden. In gesprek met Sky Germany laat Red Bull-adviseur Helmut Marko weten dat het wat hem betreft er niet van komt. "Ik zie dit meer als wishful thinking. De situatie blijft hetzelfde: zolang wij hem een competitieve auto kunnen geven, is er geen reden om te vertrekken", aldus de Oostenrijker.

Marko begrijpt wel dat Mercedes hengelt naar de diensten van Verstappen. De coureur staat in de WK-stand ver voor de rest van het veld en wint ook terwijl hij niet altijd de beste auto heeft. "Max heeft zeven van de tien races gewonnen. We wisten van tevoren al dat we niet alle races konden winnen", vertelt de man uit Graz. "We danken een paar van die zeges aan Max. Qua auto was Ferrari of McLaren soms sneller en consistenter."

Wat te doen met Ricciardo?

Door het behouden van Verstappen weet Red Bull Racing welke coureurs volgend jaar op de grid staan, want Sergio Pérez tekende dit jaar een meerjarige deal bij de renstal. Bij RB F1 Team is het veel minder duidelijk. Daniel Ricciardo zit daar serieus op de wip en Liam Lawson is een grote kanshebber voor het stoeltje. Marko legt uit dat het goed kan dat Ricciardo binnen afzienbare tijd van de grid verdwijnt. "Beide aandeelhouders hebben kenbaar gemaakt dat dit een juniorteam moet zijn. Het idee was dat Daniel snel zou zijn en een kanshebber bij Red Bull zou worden. Dat is jammer genoeg niet het geval", aldus de 81-jarige adviseur. "Nu moeten we de situatie goed bekijken en een beslissing nemen, maar - zoals ik al zei - dit is in de kern een juniorteam."