Marko kijkt naar McLaren: "Hadden ons geen betere grid kunnen wensen"

De kwalificatiedag in Spa-Francorchamps is voor Red Bull Racing volgens plan verlopen en misschien nog wel iets meer dan dat. Max Verstappen toonde zich met afstand de snelste man in verraderlijke omstandigheden en heeft met P11 op de grid - door het wisselen van de interne verbrandingsmotor - het maximale resultaat behaald. "Dit laat zien dat Max de beste is, zeker in deze omstandigheden", blikt Helmut Marko terug bij de Oostenrijkse televisie. "Maar het is ook cruciaal voor ons dat McLaren in de regen niet zo snel was als dat ze morgen in het droge waarschijnlijk zullen zijn. Daardoor is onze uitgangspositie verbeterd en belooft het morgen een zeer interessante race te worden. Het is ook goed om Checo weer op de eerste startrij te zien, hij heeft zich enorm verbeterd. De zaken zien er nu beter uit."

De goede prestaties van Red Bull op zaterdag zijn volgens Marko mede ingegeven door de gekozen afstelling. Zo reed het team uit Milton Keynes met iets meer downforce dan de meeste rivalen en kwam die neerwaartse druk in de regen goed van pas. "Ik denk dat we een goede set-up hebben. We hebben richting de derde training nog wat veranderingen doorgevoerd en die lijken zich uit te betalen. We hadden de grip die in de regen noodzakelijk is, maar ik denk dat we ook nog altijd genoeg topsnelheid hebben om morgen in te halen", voorspelt de 81-jarige topadviseur uit Graz. "Max was vol vertrouwen in iedere sessie. Hij was de enige coureur die twee nieuwe setjes van de intermediates overhield voor Q3. Ik denk dat hij zonder die aanpak ook in alle andere kwalificatiedelen het snelst was geweest."

Voor morgen is de doelstelling van Marko duidelijk: "We kunnen onze blik op het podium richten." Daarbij neemt de Oostenrijker op voorhand niet langer genoegen met P3, hetgeen hij vrijdag nog wel als hoogst haalbare aanstipte. "Maar ik ben nu iets optimistischer", haakt hij in. Dat laatste komt mede doordat McLaren niet helemaal vooraan de grid te vinden is. In plaats daarvoor mag Charles Leclerc zondag juist oplijnen voor pole-position op het Ardennnencircuit. "Ik denk dat deze pole vooral te danken is geweest aan de goede prestaties van Leclerc zelf, maar ik gok dat hij het tempo niet vast kan houden in het droge. In dat opzicht, als je naar deze grid kijkt, dan hadden we ons niet meer kunnen wensen."

