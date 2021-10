Marko: Verstappen reed ziekjes naar F1-zege in Verenigde Staten

De Formule 1 was afgelopen weekend voor het eerst sinds 2019 te gast op het Circuit of the Americas. De race op het circuit nabij Austin werd een uitputtingsslag voor mens en machine. De asfaltlaag was – ondanks pogingen om de situatie te verbeteren – bijzonder hobbelig en daar kwam bovenop dat de temperatuur het hele weekend rond of zelfs boven de 30 graden lag. En alsof dat nog niet zwaar genoeg was, werden beide Red Bull Racing-coureurs in Amerika getroffen door ziekte.

Sergio Perez gaf direct na de race al toe dat hij zich op de ochtend van de race niet lekker voelde. De Mexicaan kampte bovendien met een drinksysteem dat dienst weigerde, waardoor zijn weg naar de derde plek op COTA extra bemoeilijkt werd. Teamgenoot Max Verstappen kwam ruim 40 seconden eerder als winnaar over de finish. Zelf heeft de WK-leider niets gezegd over zijn fysieke gesteldheid tijdens de race, maar in gesprek met Auto, Motor und Sport verklaart adviseur Helmut Marko dat ook de Nederlander niet fit was. “Tussendoor is het hem zelfs even helemaal zwart voor de ogen geworden”, zei hij.

Het fysieke ongemak van Verstappen maakt zijn prestaties in de Verenigde Staten in de ogen van Marko alleen maar knapper. Niet alleen wist hij de zege te pakken en zijn voorsprong in het WK uit te breiden, hij wist de aanstormende Lewis Hamilton achter zich te houden en bovendien het strategische overzicht te behouden. Zo gaf hij de pitmuur van Red Bull als suggestie mee dat Perez meteen na hem naar de pits gehaald zou moeten worden, om Hamilton daarmee onder druk te zetten. “Het is toch ongelofelijk wat hij nog aan mentale capaciteit over heeft”, zei Marko. “Hij rijdt de auto op de limiet en is qua gezondheid aangeslagen, maar denkt vervolgens nog wel mee op strategisch vlak.”