Met twee kampioenschappen en inmiddels 35 overwinningen in de Formule 1 groeit niet alleen de prijzenkast van Max Verstappen, ook het zelfvertrouwen van de regerend wereldkampioen wordt met de dag groter. Dat zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko, die Verstappen in 2015 op 17-jarige leeftijd liet debuteren bij Scuderia Toro Rosso.

In de afgelopen jaren is er een hoop gebeurd: de Nederlander won in 2016 zijn eerste F1-race en belandde daarna vaak op het podium. Zijn eerste wereldtitel was in 2021 een feit, terwijl Verstappen zijn tweede in 2022 veiligstelde. Inmiddels staat de titelverdediger alweer aan de vooravond van zijn negende Formule 1-seizoen en kent hij F1 nu door en door. Wat mogen we van Verstappen verwachten het komende jaar? "We gaan een Max Verstappen zien die nog zelfverzekerder is. Dat alles komt door zijn ervaring", zegt Marko tegen het Oostenrijkse Kronen Zeitung. "De manier waarop hij zich heeft ontwikkeld is bewonderenswaardig. Hij is een ongelofelijke bandenfluisteraar geworden en heeft een bizar goed overzicht tijdens de Grands Prix."

De Nederlander versleet in de afgelopen jaren meerdere teamgenoten: Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon. Momenteel heeft de 25-jarige coureur Sergio Perez aan zijn zijde. Van alle bovenstaande namen beschikte de Mexicaan over de meeste Formule 1-ervaring. Eind 2020 leek zijn avontuur in de koningsklasse gedaan, maar door een klinkende overwinning in Sakhir sleepte Perez een Red Bull-contract in de wacht en verwees Albon daarmee naar de simulator.

In 2023 rijden Verstappen en de man uit Guadalajara alweer voor het derde jaar op rij naast elkaar. In 2021 en 2022 moest Perez zijn meerdere erkennen in de Nederlander. Begin vorig jaar leek het erop dat de Mexicaan de aansluiting had gevonden, maar uiteindelijk zakte zijn performance door uiteenlopende redenen weer weg. Marko ziet Perez echter wel progressie boeken: "Sergio groeit met Max mee", vervolgt de inmiddels 79-jarige man uit Graz. "Hij moet het nu al voor het derde jaar op rij doen met Verstappen als teamgenoot. Sergio is in al die tijd niet kapot gegaan, dat is al een ijzersterke prestatie. Maar qua snelheid is Max over het hele seizoen duidelijke de meest superieure."

De verwachtingen voor komend F1-seizoen

Met de RB18 domineerde Red Bull Racing het F1-seizoen 2022. In 17 van de 22 Grands Prix kwam een van hun auto's als eerste over de lijn. In 15 gevallen was dat de bolide van Verstappen. Komend jaar is het tweede seizoen onder de huidige technische reglementen en verandert er nagenoeg niets, al gaat de vloer wel 15 millimeter omhoog. Marko bevestigt in ieder geval dat de RB19 een evolutie is van zijn voorganger, net als bij veel andere formaties het geval is. Wel mocht en mag de windtunnel in Milton Keynes vanwege een straf minder vaak draaien.

Op de vraag of Marko de wintertest in Bahrein met een nogal ongemakkelijk gevoel aanvliegt, antwoordt hij: "We wisten dat ons werk in de windtunnel meteen goed moest zijn, er was geen ruimte voor experimenteren. In 2022 hadden we wel de beste auto. Als de nieuwe goed werkt, waar ik van overtuigd ben, dan zal het ongemakkelijke gevoel wel meevallen." De doelen voor dit jaar zijn in ieder geval helder: "We willen beide wereldtitels verdedigen, maar ik verwacht geen dominant seizoen zoals in 2022."

Video: Vijf dingen die F1-teams moeten verbeteren om met Verstappen en Red Bull te vechten