Marko: "Dit laat zien dat Max een speciale is, Dietrich had hiervan genoten"

Het was een zeldzaam beeld na afloop van de Amerikaanse Grand Prix: Helmut Marko die zelf naar het podium gaat namens Red Bull Racing. Het was volgens Christian Horner het enige juiste om te doen, al heeft Marko dat tripje naar eigen zeggen wel met een nat pak moeten bekopen. "Lewis had nog wat reserve. Ik dacht dat zijn fles leeg was, maar hij heeft duidelijk meer ervaring op het podium dan ik. Daardoor ben ik nu zeiknat", lacht de 78-jarige Red Bull-motorsportchef uit Graz.

Ook over de pitstop kan Marko inmiddels lachen. "We hebben dit jaar nauwelijks fouten gemaakt, dus laten we maar zeggen dat deze pitstop voor het publiek was, om het nog iets spannender te maken..." In werkelijkheid twijfelden hij en Verstappen op dat moment wel degelijk over een goede afloop. "Laat ik zeggen dat Max 'not amused' was over die stop. Maar we hebben meteen tegen hem gezegd 'concentreer je, Max' en dat heeft hij met twee prachtige inhaalacties ook gedaan."

Verstappen nog volwassener dan jaar geleden

Het onderstreept voor Marko wat hij en dankzij hem ook Mateschitz al vroeg in Verstappen zagen: "Hij is zo speciaal. Na die pitstop ging hij op de limiet, maar zonder zijn banden aan gort te rijden. In de laatste ronden was Lewis meer aan het glijden dan Max. Dat laat zien hoe volwassen Max nu is, ook weer vergeleken met vorig jaar. Daarom denken we dat we het laatste van Max nog niet hebben gezien. Er zit nog meer in het vat." Dat 'meer' moet om te beginnen dit jaar nog volgen. "We willen met Max ook nog de veertiende zege van het seizoen pakken, zodat hij alleen recordhouder wordt. En met Perez willen we tweede worden in het WK, dat zijn onze doelen voor de resterende races."

Wat betreft de zondag plaatst Marko deze zege boven veel van de andere overwinningen die hij heeft meegemaakt. "Ja, omdat gisteren een enorme shock was. We wisten wel dat zijn gezondheid slecht was, maar ik sprak hem middenin de week nog en toen klonk zijn stem goed. Hij zei 'we zien elkaar na Mexico weer, Helmut'. Als het dan gebeurt, komt het aan als een harde klap. Hij was een fantastische persoonlijkheid. Gelukkig hebben we vandaag het goede antwoord gegeven, nou ja, antwoord is niet het goede woord hier. Maar we hebben een prestatie neergezet waar Didi van had genoten, dat is zeker. Met die pitstops hebben we het iets te spannend voor onszelf gemaakt, maar dat maakt de prestatie van Max nog indrukwekkender. Gisteren waren we extreem verdrietig, maar vandaag mogen we blij en vooral trots zijn."