Marko: "Verstappen rijdt op een hoog niveau en maakt geen fouten"

In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports merkt Helmut Marko op dat Max Verstappen vooraan 'soeverein' was. De Nederlander veroverde zijn zeventiende zege van het seizoen en verbrak daarmee een record van Alberto Ascari. "Het was bijna net zoals de rest van het seizoen", zegt Marko over de manier waarop Verstappen de race controleerde. "Hij kent geen dieptepunten, rijdt op een hoog niveau en maakt geen fouten. Hij is 26 jaar en heeft 52 zeges gepakt, en dat allemaal met één team. Sebastian [Vettel] reed voor drie teams om tot 53 zeges te komen. Dat toont ook zijn loyaliteit aan en hoe het team zo met elkaar verbonden is", prijst de Red Bull-adviseur het werk van coureur en personeel.

Veel kwam Verstappen echter niet in beeld. Al helemaal niet in de slotfase van de race, aangezien de aandacht toen uitging naar het spannende duel tussen Sergio Perez en Fernando Alonso. Zij streden rondenlang om de laatste podiumplaats. "Het gevecht tussen Perez en Alonso was fascinerend. Ongelooflijk", aldus Marko. "De wisselingen, de achtervolging en hoe ze tactisch te werk gingen - dat was [racen] op zijn best." Volgens Marko was Perez wel de slimmere in dat duel, maar: "De fout was dat hij niet goed uit de derde bocht kwam. Daarna maakte hij een kleine uitwijkmanoeuvre op start/finish." Door de fout in bocht 3 kon Alonso weer terugslaan en had hij uiteindelijk aan 53 duizendsten van een seconde genoeg om als laatste mee naar het podium te mogen.

Perez had uiteraard graag op het podium gestaan, maar Marko kijkt vooral naar het feit dat de Mexicaan goede zaken deed met zijn vierde plaats. Hij liep daardoor namelijk weer punten uit op Lewis Hamilton in de strijd om de tweede plaats bij de coureurs. Het zou dan voor het eerst in de Red Bull-geschiedenis zijn dat de coureurs op plaatsen één en twee eindigen in het kampioenschap. "Sinds Austin zit het tempo er goed in, zowel in de kwalificatie als in de race", stelt Marko. "We hebben nu bijna 30 punten voorsprong op Hamilton. Dat moet nu goed zijn voor de tweede plaats", besluit de Oostenrijker.

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Brazilië