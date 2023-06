Na vijf races op rij op stratencircuits keert de Formule 1 dit weekend terug op een permanent circuit. Het Circuit de Barcelona-Catalunya is de gastheer van de Spaanse Grand Prix en ten opzichte van vorig jaar is de lay-out ietwat aangepast. De langzame chicane in de laatste sector is verdwenen en vervangen door een snelle bocht naar rechts. In VT1 was de snelste tijd, gereden door Max Verstappen, daardoor zo'n vijf seconden sneller dan de snelste tijd uit de eerste training van vorig jaar. Die extra snelheid gaat echter gepaard met extra belasting voor onder meer de linker voorband, die in voorgaande jaren toch al op zijn donder kreeg in Montmeló.

Het in toom houden van de bandenslijtage belooft dan ook een belangrijke rol te gaan spelen in de race, zo erkent topadviseur Helmut Marko van Red Bull Racing na afloop van VT1 bij Sky. "De grote uitdaging hier is bandenmanagement", zegt de inmiddels 80-jarige Oostenrijker, die weet dat linksvoor niet de enige band is die het zwaar te verduren krijgt. "Ik heb Max' analyse net gehoord. Het is niet makkelijk, iedere bocht wordt een andere band zwaar belast. Natuurlijk is de belasting van de linker voorband het grootst, maar ook de achterbanden krijgen extreem veel te verduren."

Zodoende staan de coureurs in Spanje niet alleen voor de uitdaging om zo snel mogelijk te zijn, maar moeten ze ook proberen om de banden zo goed mogelijk in leven te houden. "Hij moet letten op de belasting en hoe snel hij door de bocht gaat. Ook moet hij oppassen bij het accelereren. En hij moet een balans vinden zodat de snelheid en de algemene belasting van de banden in orde zijn", vertelt Marko over wat er van de coureurs gevraagd wordt. Dat wat hij in de eerste training zag van Verstappen, heeft hem goede hoop voor de rest van het weekend. "Ik moet zeggen dat Max opnieuw een ongelofelijke stap voorwaarts heeft gezet en vanuit dit oogpunt ben ik ook heel positief over de race."

Geen zorgen over stuiteren tijdens VT1

Verstappen sloot de eerste training af met 1.14.606 als snelste tijd. Hij zette teamgenoot Sergio Perez, die de tweede tijd reed, daarmee op driekwart seconde achterstand. Enige smetje op de training was een melding van stuiteren bij het aanremmen van bocht 10 en in de laatste bocht, maar Marko vindt niet dat de Nederlander klaagde. "Hij zei alleen wat de auto deed. In één situatie stuiterde de auto ietwat", aldus de man uit Graz. Hij verwacht twee- en driestoppers op het aangepaste Circuit de Barcelona-Catalunya, dat bij hem in de smaak valt. "Het is vloeiender, sneller en de race wordt daardoor waarschijnlijk een stuk aantrekkelijker."

Video: Verstappen meldt gestuiter tijdens VT1 in Spanje