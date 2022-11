Red Bull Racing mag de sprintrace vanaf de plekken twee en negen aanvangen. Max Verstappen neemt plaats naast de sensationele polesitter Kevin Magnussen, al had de wereldkampioen normaliter zelf op die plek gestaan - zo stelt Marko: "Magnussen heeft zijn kans gegrepen. Hij is als eerste de pitstraat uitgereden en heeft vervolgens een foutloze ronde afgelegd. Max verremde zich in bocht 8. Daarmee heeft hij vijf tienden verloren", aldus de 79-jarige Oostenrijker in gesprek met Sky Sport Deutschland.

Verstappen was in de enige vrije training voorafgaand aan de kwalificatie niet helemaal tevreden over de balans van de auto, maar heeft daar volgens Marko het maximale van gemaakt. "We hadden veel onderstuur en dat viel niet volledig met aerodynamische veranderingen te verhelpen. Zoals we weten past onderstuur niet bij de rijstijl van Max. Maar het is uiteindelijk wel verholpen en zonder dat moment in bocht 8 was hij ook afgetekend als eerste geëindigd."

Marko verwacht dat Verstappen in de sprintrace alsnog P1 pakt, al komt hij wel met een tip: neem niet te veel risico met Kevin Magnussen. "Volgens mij zijn wij duidelijk sneller dan Haas. Maar het is zo: Magnussen is een harde vechter, hij gaat met iedereen de strijd aan. Daardoor moet Max geen enkel risico nemen. Maar normaal gesproken is hij snel genoeg voor een overwinning in de sprint."

Marko kritisch op Perez: "We hebben het vooraf verteld"

Marko is minder te spreken over de verrichtingen van Perez in Q3. De Mexicaan toonde zich niet heel slim door pal achter Charles Leclerc (op intermediates) zijn vliegende ronde in te gaan. Perez had een gat moeten laten, oordeelt Marko. "Het was erger met Perez, die erop vertrouwde dat Ferrari Leclerc wel meteen naar binnen zou halen. Toen dat niet gebeurde zat hij vast. Het is jammer, want hij had gewoon derde of vierde kunnen staan. De auto was daar in ieder geval goed genoeg voor."

"We hebben het trouwens ook tegen hem gezegd: 'zorg dat je voor Leclerc zit of voldoende afstand laat'. Nu staat hij vrij ver achteraan in het goede gezelschap van Hamilton en Leclerc", duidt Marko op de plekken acht tot en met tien. Geluk bij een ongeluk is nog dat de sprintrace pas de grid voor zondag bepaalt. Zo kan Perez tijdens de sprintrace weer naar een 'normale' startplek rijden. "Als de verhoudingen in de sprintrace vergelijkbaar zijn met deze vrijdag, dan is er nog veel mogelijk."

F1-update: Sprookje voor Magnussen en Haas, Ferrari legt blunder met Leclerc uit