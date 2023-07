Waarom Marko nog superieurder F1-optreden Verstappen verwacht in België

Halverwege het Formule 1-seizoen 2023 is Red Bull Racing nog altijd ongeslagen. De in Milton Keynes gevestigde Oostenrijkse renstal won ook de Grand Prix van Hongarije voor hun twaalfde opeenvolgende zege, waarmee het uit 1988 stammende record van McLaren werd overgenomen. Op de Hungaroring tekende Max Verstappen voor het dagsucces. Vanaf de tweede startpositie nam hij polesitter Lewis Hamilton in de eerste bocht te grazen, waarna hij gestaag een voorsprong opbouwde ten opzichte van zijn achtervolgers. Aan de finish bedroeg de voorsprong van de Nederlander, die zijn zevende zege op rij pakte, maar liefst 33,7 seconden op nummer twee Lando Norris.

Hoewel Verstappen en Red Bull in Hongarije de grootste overwinningsmarge in twee jaar bij elkaar reden, hoefde de tweevoudig wereldkampioen niet voluit te gaan. Dat zei Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull, in gesprek met de Oostenrijkse krant OE24. "We liggen ver voor in racetrim. Max had nog sneller kunnen rijden, hij zat bij lange na nog niet op de limiet", oordeelde hij na de dominante vertoning van Verstappen. En ondanks die enorme voorsprong liet de kwalificatie in Hongarije Red Bull beseffen dat de concurrentie in aantocht is. "Als de auto niet in zijn beste doen is, zoals in de kwalificatie in Hongarije, hebben we het gevoel dat de anderen dichterbij komen."

Daar waar Verstappen het veld op de Hungaroring op een hoop reed, slaagde teamgenoot Sergio Perez er niet in om tweede te worden in de andere Red Bull RB19. De Mexicaan leverde in de vijf voorgaande races met name op zaterdag ondermaatse prestaties, maar Marko zag in Mogyoród tekenen van herstel. "Hij doet het alweer een stuk beter. Hij knokte zich van de negende plek op de grid naar de derde plaats. Hij heeft eindelijk Q3 weer eens gehaald, dus er is een opwaartse trend te zien."

Komend weekend heeft Red Bull Racing een kans om het eigen zegerecord nog wat verder aan te scherpen, want in België wordt de laatste race voor de F1-zomerstop verreden. Vorig jaar domineerde Verstappen de race op Spa-Francorchamps door vanaf de veertiende startpositie naar de overwinning te rijden, zijn tweede opeenvolgende zege in België. Er wordt echter bijzonder wisselvallig weer verwacht in de Ardennen en dat speelt Verstappen dan weer in de kaart, aldus Marko. "Er wordt regen verwacht, en dat houdt in dat de superioriteit van Verstappen nog duidelijker zichtbaar wordt."

Video: De hoogtepunten van de Belgische Grand Prix van 2022