Marko: Hadden Verstappen wellicht moeten vertellen dat straf voor Norris dreigde

De Grand Prix van Oostenrijk heeft ook in 2024 weer spektakel opgeleverd, maar niet per se op de manier die Helmut Marko graag had gezien. Red Bull Racing leek de race lange tijd onder controle te hebben, totdat het in de laatste stint volledig verkeerd liep. "Meerdere factoren hebben ons de overwinning gekost", blikt Marko terug. "De pitstop is verkeerd gegaan en daardoor kwam Norris binnen DRS-afstand. Verder klopte ons vermoeden niet dat de harde band beter zou zijn voor het weer op zondag. De temperaturen lagen vandaag veel lager dan verwacht, ook doordat het bewolkt was. Lando had nog een nieuwe set mediums voor de laatste stint en wij alleen maar een gebruikte set, ook dat is een factor geweest."

"Verder verremde Max zich in bocht 4 tijdens zijn eerste ronde na de pitstop. Al deze dingen hebben een bij vlagen geweldig gevecht mogelijk gemaakt, totdat het meer ging om wie drukt wie van de baan en wie gaat het meest over de track limits heen. Daar concentreerden ze zich op een gegeven moment meer op dan op fair racen", laat Marko voor de camera van het Oostenrijkse Servus TV weten. "Beide coureurs hebben onnodig hard geknokt."

Waar Marko van mening is dat beide coureurs over de limiet zijn gegaan, voegt hij toe dat Red Bull in de communicatie ook één ding beter had kunnen doen. "Je kunt ons nu ook het volgende nog verwijten: We wisten dat er een onderzoek liep naar de track limits-overtredingen van Lando Norris. Alleen we wisten niet of dat onderzoek een straf zou opleveren of niet. Achteraf kun je zeggen 'we hadden hem moeten laten gaan'." Marko geeft ermee aan dat zo'n mededeling in het oor van Verstappen wellicht beter was geweest om Norris voorbij te laten en vervolgens binnen vijf seconden te blijven. In dat geval had Red Bull de thuisrace 'gewoon' gewonnen, al wist het team op dat moment nog niet of Norris daadwerkelijk een straf zou ontvangen - een straf die er later overigens wel is gekomen.

"Hopelijk blijven ze vrienden"

Marko hoopt in ieder geval dat de relatie tussen Verstappen en Norris goed blijft. "Ik weet niet of Lando weer met Max mee terugvliegt of dat er überhaupt nog gelegenheid tot een gesprek is, maar dat moeten die twee onderling maar regelen. Gianpiero [Lambiase] heeft tijdens het gevecht ook steeds tegen Max gezegd dat hij zich moest concentreren in plaats van klagen over wie wat doet of wat er allemaal niet fair zou zijn. Maar goed, Max en Lando zijn verder goede vrienden en hopelijk blijven ze dat ook."

Als wordt opgemerkt dat het in ieder geval fijn entertainment is geweest, reageert de 81-jarige topadviseur: "Maar we zijn hier voor overwinningen en niet voor entertainment. Het publiek heeft zeker genoten, al waren ze nog gelukkiger geweest met een zege van Max." Dat gezegd hebbende, ziet Marko het glas uiteindelijk nog wel als halfvol. "Als je het positief wilt bekijken, dan valt te zeggen dat we onze voorsprong in zowel het rijderskampioenschap als het constructeurskampioenschap hebben vergroot."

Video: Samenvatting van de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk