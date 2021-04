Marko: "Hamilton en Verstappen vormen klasse apart in moderne F1"

Hamilton greep tijdens de seizoensopener in Bahrein zijn 96ste F1-zege, terwijl Verstappen de rest van het weekend met ijzeren hand regeerde. De Limburger wist niet te zegevieren, maar heeft net als Red Bull wel zijn visitekaartje afgegeven voor de rest van het seizoen. De Formule 1-wereld kijkt uit naar een beklijvende tweestrijd tussen Hamilton en Verstappen en dat roept de vraag op hoe beide heren zich tot elkaar verhouden. Marko vindt het lastig om de één boven de ander te plaatsen, maar ziet wel een groot verschil met de rest van de F1-klas uit 2021.

'Gelijkwaardig, maar Hamilton heeft voordeel van ervaring'

"De voorbije race heeft wel weer laten zien dat ze samen een klasse apart vormen", begint Marko tijdens een exclusief video-interview met de Duitse tak van Motorsport.com. "Lewis heeft zijn ongelooflijke routine en zijn ervaring nog als voordeel ten opzichte van Max. Hij heeft weet niet hoeveel wedstrijden gereden en tal van overwinning op zak. Dat zie je terug, hij is tactisch supergoed onderlegd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hoe hij van lijn verandert en zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Voor Max was het vorige week een lastige race, maar ik blijf zeggen: ze zijn min of meer gelijkwaardig. Max zal op een dag ook kunnen putten uit een schat aan eigen ervaring, zoals we dat nu al bij Hamilton zien."

Marko plaatst Verstappen daarmee ook ruim boven het AlphaTauri-duo Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. Beide coureurs hebben met de AT02 een veelbelovende auto ter beschikking, al is Marko ervan overtuigd dat Verstappen er nog meer uit zou halen. "Ik zou zeggen dat Max in de kwalificatie nog zeker twee à drie tienden extra uit die auto kan halen. Dat wil zeggen: neem de tijd van Gasly en haal daar ongeveer tweeënhalve tienden af. Maar met die auto van AlphaTauri had hij zeker niet op pole gestaan", geeft Marko aan dat de RB16B beduidend beter is. Vorig jaar werd er wel eens over dat vraagstuk gesproken en liet Verstappen na de zege van Gasly optekenen dat die 2019 Red Bull - waar de AlphaTauri op is gebaseerd - 'zo slecht nog niet was'.

Probleem met differentieel kostte Red Bull drie tienden per ronde

Met de RB16B heeft Verstappen dit jaar nog beter wapentuig in handen, al verliep niet alles volgens plan in Bahrein. Zo liep Verstappen op zaterdag vloerschade op en volgde een dag later een probleem met het differentieel. "In de kwalificatie heeft iedereen kunnen zien dat er een deel van de vloer vloog. Dat heeft een kleine verandering met zich meegebracht en daardoor hebben we wellicht acht procent downforce verloren. Dat heeft op zich niet veel uitgemaakt. Veel erger was dat we aan het begin van de race een probleem met het differentieel kregen. Daardoor hebben we in de eerste sector drastisch verloren, tot wel drie tienden per ronde."

"Perez kampte trouwens met hetzelfde probleem. De coureurs hadden niet alleen minder grip, maar de achterwielen spinden ook steeds door waardoor de banden te warm werden." Deze technische tegenslag heeft volgens Marko geleid tot de tactische ondergang van Red Bull. Het maakte mogelijk dat Mercedes het initiatief bij de eerste pitstops overnam. "Het is ons in de eerste stint niet gelukt om een voorsprong op te bouwen die nodig was om een undercut onmogelijk te maken. Sterker nog: we hadden op een gegeven moment 2.5 seconden en dat gat is door ons probleem met het differentieel teruggebracht tot 1.7 seconden. Dat is de beslissende fase van de eerste stint gebleken, een fase waarin we duidelijk gehandicapt waren. We hadden trouwens ook nog een ander ongemak. Vanwege problemen met de temperatuur moesten we het motorvermogen wat terugschroeven", duidt Marko op een klein euvel bij Honda. "Maar goed, Max heeft het ondanks deze dingen nog steeds veel goed gemaakt."

