Ook in 2023 is de kans groot dat Max Verstappen met de wereldtitel aan de haal gaat. Van de eerste twaalf Grands Prix van het jaar won de Nederlander er maar liefst tien en daardoor heeft hij inmiddels een voorsprong van 125 punten opgebouwd richting teamgenoot en naaste achtervolger Sergio Perez. Een van de factoren in het succes van Verstappen is de ijzersterke bolide waar hij dit jaar over beschikt. Daar waar de RB18 vorig jaar al de beste auto van het veld was, rijdt de RB19 de concurrentie in 2023 helemaal op een hoop. De enige twee races die Verstappen niet won, werden namelijk gewonnen door Perez.

Toch is het huidige succes van Verstappen niet geheel toe te schrijven aan de RB19, vindt Helmut Marko. "Max zou in iedere auto op eenzame hoogte staan", zegt de topadviseur van Red Bull Racing in een interview met Motorsport-Total.com, de Duitse zustersite van Motorsport.com. "De Max van 2020 kan niet vergeleken worden met de Max van 2023, buiten het feit dat zijn naam hetzelfde is. Hij heeft de afgelopen jaren geweldige soevereiniteit opgebouwd. Lewis Hamilton was wat mij betreft altijd de meester in het lezen van races en hoe hij met zijn banden omsprong. Max heeft dat niveau nu ook bereikt en is misschien nog wel beter, omdat hij een hogere basissnelheid heeft. Er is een ongelofelijk proces van volwassen worden geweest."

Die combinatie van volwassenheid, het goed lezen van races, het zorgvuldig omspringen met de banden en de hoge basissnelheid geven Marko dus vertrouwen dat Verstappen in iedere auto razendsnel kan zijn. Dat is wat hem betreft vooral van toepassing in lastige omstandigheden, zoals tijdens de kwalificatie voor de Belgische Grand Prix. Toen zette de tweevoudig wereldkampioen het complete veld op een opdrogende baan op acht tienden achterstand. "In dat soort omstandigheden zet hij een AlphaTauri of Haas, wat een kwalificatieauto is, ook op pole", oordeelt Marko, die tegelijkertijd vraagtekens zet bij hoe lang Verstappen het zou volhouden in een minder goede auto. "Het is moeilijk te zeggen hoe lang hij de motivatie zou behouden als hij vecht in een AlphaTauri. Max is anders. Er komt een dag dat hij zegt 'dankjewel, dit is het'."