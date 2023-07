Max Verstappen heeft met een machtige ronde de snelste tijd op de klokken gebracht tijdens de kwalificatie in België, al zal hij de hoofdrace door een versnellingsbakwissel zoals bekend vanaf P6 starten. Het spannendste moment van de kwalificatie speelde zich aan het einde van Q2 af, toen Verstappen als tiende doorging naar het beslissende gedeelte. "Dat was close. Ik moest mijn eerste ronde afbreken, omdat ik bij de bochten 8 en 9 over de witte lijn ging", duidt hij op het overschrijden van de track limits. "Daarna deed ik een langzame ronde en verloor ik voor mijn gevoel te veel temperatuur in de banden. Door dat eerdere foutje in de bochten 8 en 9 liet ik daar tijdens de laatste ronde van Q2 juist marge, eigenlijk veel te veel marge. Doordat de baan op dat moment ook steeds beter was, werd het nog erg close."

Daarna volgde de conversatie tussen Verstappen en Gianpiero Lambiase via de boordradio. Eerstgenoemde was niet helemaal tevreden over de uitvoering, maar de engineer stipte juist aan dat Verstappen bij twee vliegende ronden achter elkaar zonder opgeladen batterij en dus zonder elektrisch vermogen aan het eind van de slotronde had kunnen zitten. Als de baanomstandigheden tegen die tijd enorm zouden verbeteren, vreesde Lambiase voor een slechtere afloop. Op de vraag van Motorsport.com of Lambiase met de kennis van nu gelijk had of dat er alsnog ruimte voor verbetering was, houdt Verstappen het antwoord liever binnenskamers. "Eh, eerlijk gezegd wil ik daar hier niet op reageren en bespreken we dat straks wel binnen het team", duidt Verstappen op de debrief. De Nederlander bood na afloop van de kwalificatie zoals bekend al meteen zijn excuses aan via de boordradio.

Tijdens de persconferentie gaat de huidige WK-leider wel verder in op de boordradio's zelf, die volgens hem prima bij de relatie tussen coureur en race-engineer passen. "Deze dingen gebeuren soms bij ons. Het meeste zal normaal gesproken wel weggefilterd worden!", lacht de tweevoudig wereldkampioen. "We kunnen allebei nogal uitgesproken en ook emotioneel zijn, maar we lossen dat na afloop altijd snel weer op. Het is dus allemaal goed."

Marko lacht om getrouwd stel: "Maakt hem zo competitief"

Ook Red Bull-topadviseur Helmut Marko kan smakelijk lachen om de gesprekken tussen beide mannen. "Die twee zijn net als een oud echtpaar en botsen van tijd tot tijd. Er bestonden verschillende opvattingen over hoe we die run aan moesten pakken, al was het na die tijd allemaal weer rustig. Maar als de prestaties op een bepaald moment niet helemaal zijn zoals hij dat wil, dan streeft hij altijd naar het beste. Maar goed, dat is ook net een eigenschap die hem zo competitief maakt."

Video: De boordradio van Verstappen en Lambiase aan het eind van Q2 in F1-kwalificatie België