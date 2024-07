Voor Max Verstappen was de Formule 1 Grand Prix op Silverstone er een met twee gezichten. In grote delen van de race was zijn pace niet goed genoeg om voor de top mee te vechten, maar door een uitstekende strategie kwam hij aan het einde van de race toch aardig dicht bij een overwinning. Op de harde band snelde hij langs Lando Norris en Lewis Hamilton werd ook bijna aan de zegekar gebonden. In gesprek met Sky Deutschland vertelt Helmut Marko dat het inderdaad niet zoveel scheelde. "Volgens onze berekeningen twee ronden", legt de Oostenrijker uit.

Marko erkent dat Hamilton de sterkste is en feliciteert de Brit met de overwinning. "Hij heeft deze droogte doorbroken. We hebben hier zijn grootsheid en zijn sterke punt - het bandenmanagement - weer gezien", verklaart de man uit Graz, die ziet dat zijn team Red Bull de banden niet zo lang heel kon houden. "Wij hadden [op de harde band] al een klein beetje last van graining en hoopten dat hij dat ook zou krijgen, maar hij heeft uitstekende rondes gereden. Het laat zien hoe goed en hoe snel hij nog altijd is."

Op de harde band was het tempo van Verstappen dus goed, maar daarvoor viel de pace op zowel droge als vochtige omstandigheden tegen. Marko weet hoe het komt dat de Nederlander het tempo niet kon volgen. "In de eerste stints verloren we de race, omdat we ongelooflijk veel last van graining hadden. Max heeft de meeste tijd op een vochtige baan verloren, terwijl dat normaal gesproken zijn sterkste punt is", vervolgt hij. "Het waren simpelweg de banden die niet goed functioneerden. Onze strategie en pitstops waren namelijk perfect, de calls kwamen op het perfecte moment. Alles ging goed, op de banden na."

Kritiek op Pérez

Terwijl Verstappen met P2 uiteindelijk nog een goed resultaat op de borden zette, was voor Sergio Pérez het weekend in Silverstone weer een om te vergeten. De Mexicaan gleed in Q1 achterwaarts de grindbak in, startte de race vanuit de pitstraat vanwege het verwisselen van motoronderdelen en in de race zelf ging het met een slechte strategie en slechte pace niet beter. Een zeventiende plek staat onderaan de streep achter zijn naam. Marko is dan ook kritisch. "Hij startte vanuit de pits en we hoopten dat hij de snelste ronde zou rijden, maar dat lukte niet", zegt de Oostenrijker. "Het was geen goed weekend."

