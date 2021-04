Marko: Wedstrijdleiding had Verstappen nog hogere straf kunnen geven

De Grand Prix van Bahrein leverde de gewenste tweestrijd tussen Verstappen en Hamilton op, al kan er geen F1-weekend voorbijgaan zonder gesteggel over 'track limits'. In de Golfstaat was het weer raak en wel omdat het titanenduel erdoor werd beslist. Waar Hamilton 29 keer de wijdere lijn nam en daarmee tijdwinst behaalde, kleurde Verstappen bij zijn inhaalactie op de Brit buiten de lijntjes en moest hij P1 teruggeven. Alhoewel dat laatste terecht is, losstaat van 'track limits' en simpelweg onder 'leaving the track and gaining an advantage' valt, leverde het totaalplaatje wel gefronste wenkbrauwen op. Ook bij Red Bull-topadviseur Helmut Marko.

"Als je alles aanschouwt, dan moet je concluderen dat Hamilton en Bottas zeker vijf à zes keer [vaker] met vier wielen buiten de witte lijnen zijn gekomen in die beruchte bocht 4. Dat kwam doordat Mercedes hen vroeg om te pushen. Ze hebben er twee tienden per ronde mee gewonnen", stelt Marko tijdens een exclusief video-interview met de Duitse tak van Motorsport.com. "Wij hebben die richtlijn iets te strikt geïnterpreteerd. Maar op een gegeven moment hebben wij wel aan de wedstrijdleiding gevraagd 'is dat toegestaan en kunnen wij dat ook doen?' Het antwoord luidde 'nee, eigenlijk niet'. Het was al met al een beetje een schimmige zaak. Sancties bleven uit, terwijl er ontegenzeggelijk tijdwinst is geboekt."

Meer straf dan enkel vijf seconden? "Hamilton had toch wel gewonnen"

"Bij de actie van Max volgde wel meteen een oproep om Hamilton weer voorbij te laten." De manier waarop dat laatste is gebeurd, vindt Marko trouwens ook opvallend. "Hamilton is heel uitgekookt in die dingen, daar bestaat geen enkele twijfel over. Hij heeft relatief lang gewacht om Max weer in te halen. Zijn banden konden zodoende even afkoelen en daar heeft hij in het restant van de race voordeel van gehad. Max maakte ook nog een klein schuivertje in bocht 13 en pikte daarbij wat vuil op zijn banden op. De race was daarmee wel voorbij." Verstappen eindigde uiteindelijk op 0.745 seconde achter de wereldkampioen en liet na afloop optekenen dat hij de P1 liever niet had opgegeven en dan maar vijf seconden tijdstraf had geïncasseerd.

Was dat met de kennis van nu dan ook een beter besluit geweest, had Verstappen wellicht vijf seconden voorsprong kunnen pakken in de slotronden? "Och ja, hij had in de ronden daarvoor ook al veel tijd goedgemaakt en de banden van Hamilton waren er wel zo'n beetje aan. Het punt is alleen: een voorsprong van vijf seconden was nog altijd geen garantie op de overwinning geweest. Wij waren ervan overtuigd dat de straf altijd zo zou uitvallen dat Hamilton de overwinning kreeg. Als Max bijvoorbeeld 5.8 seconden voor lag, dan hadden ze ons tien seconden tijdstraf gegeven. Vanuit dat perspectief had het niet geholpen om op de baan voor Hamilton te blijven."

Marko wil af van gesteggel over 'track limits'

Red Bull Racing heeft volgens de topadviseur uit Graz naar behoren gehandeld, al had hij liever gezien dat de prachtrace op een andere manier was beslist. Marko heeft daar overigens ook wel een oplossing voor. "Het is nou eenmaal op deze manier gebeurd, maar het is volledig onnodig. Er is daar meer dan genoeg ruimte. Als we er gewoon een muur neerzetten, dan is het opgelost. Wie tegen de muur knalt, loopt schade aan zijn eigen auto op. Ik snap niet waarom we op circuits zo veel uitloopstroken hebben en waarom we geen duidelijke grens creëren."

