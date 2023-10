Marko: Verstappen wil F1-kampioenschap op zaterdag beslissen

Er moet heel wat geks gebeuren wil Red Bull-coureur Max Verstappen komend weekend in Qatar niet wereldkampioen worden. De Nederlander heeft zelfs tijdens de sprintrace op zaterdag al een matchpoint. Mocht hij als zesde over de streep komen, dan kan de Limburger niet meer ingehaald worden. In gesprek met het Oostenrijkse dagblad Krone vertelt Red Bull-adviseur Helmut Marko dat Verstappen tijdens de sprintrace ook direct toe wil slaan. "Hij wil duidelijk op zaterdag alles beslissen en zijn kansen zijn erg goed", zegt de Oostenrijker. Toch is het voor Marko geen droomscenario dat het kampioenschap in de Emiraat beslist gaat worden, want met name de kosten voor het titelfeestje kunnen de pan uitrijzen. "In het hotel hadden ze de vorige keer wel bier en whiskey, alleen tegen belachelijke prijzen, maar het zal het allemaal waard zijn."

Mocht Verstappen in Qatar met de titel aan de haal gaan, dan is dat zijn derde opeenvolgende kampioenschap. Als Marko gevraagd wordt waar de Nederlandse coureur zich nog kan verbeteren, weet de 80-jarige adviseur niets te noemen. "Hij heeft als persoon een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. Hij vierde zaterdag nog maar zijn 26e verjaardag en heeft een grote persoonlijkheid", aldus de man uit Graz. "Als coureur verrast hij ons keer op keer, met bijvoorbeeld kwalificatierondes die je niet voor mogelijk hield. Er zijn geen grenzen aan zijn verwachtingen, zijn toekomst ziet er rooskleurig uit."

Net als Red Bull-ontwerper Adrian Newey ziet Marko dat Verstappen zijn teamgenoten stuk voor stuk zoek rijdt en dat daardoor het vertrouwen van die coureurs een knauw krijgt. Voor de Oostenrijkse topman is dat niet iets waar hij zich zorgen om maakt: "Ook Senna's teamgenoten gingen allemaal ten onder, daar kan Gerhard Berger over meepraten. Senna zocht zijn uitdagingen, voor Verstappen is dat anders. Alleen oudere coureurs als Lewis Hamilton en Fernando Alonso zouden naast hem standhouden."

Marko: Helaas moet Perez P2 verdedigen

Alleen Perez kan op papier Verstappen nog van een titel afhouden. De laatste races laat de Mexicaan het echter flink afweten en met name in de kwalificatie komt de coureur flink tekort. In het onderlinge kwalificatieduel staat het dan ook 14-2 voor Verstappen. "Kwalificeren is de handicap van Perez", verklaart Marko, die ook ziet dat in het coureurskampioenschap Mercedes-coureur Lewis Hamilton nadert. "We moeten de tweede plek verdedigen, want Hamilton komt helaas steeds dichterbij."