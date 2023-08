Het is zomerstop in de Formule 1 en Red Bull Racing kan in 2023 nog altijd rekenen op een winstpercentage van honderd procent. Max Verstappen heeft tot dusver tien maal aan het langste eind getrokken, Sergio Perez twee keer. Waar de Mexicaan in Jeddah en Baku kon zegevieren, is het woord nadien louter nog aan Verstappen geweest. Het lijkt daarbij ook niet eens meer uit te maken waar Verstappen op de grid moet plaatsnemen bij de start. Zo trok hij in Miami vanaf de negende positie aan het langste eind en voegde hij op Spa-Francorchamps P6 toe aan de verzameling startplekken waarvandaan hij een Grand Prix heeft gevonden.

"Maar ja, als je acht tienden voorsprong hebt in de kwalificatie, dan weet je dat er nog marge is", reageert Marko na afloop in de paddock, waar Toto Wolff tussendoor overigens zijn felicitaties ook nog even kwam overbrengen. "Je moet bij Max ook kijken hoe slim hij tegenwoordig rijdt. Hij kan de races lezen en dat hoor je vervolgens ook terug in die boordradio's met zijn race-engineer. Wat hij op dit moment laat zien, is ongelooflijk, al geldt dat eigenlijk voor het hele team. Er duurt bijna geen enkele pitstop meer langer dan 2.5 seconden, de strategie is goed en we hebben nog niet echt technische problemen gehad. In dat opzicht presteert het hele team nu op een ongelooflijk niveau."

Het geldt zoals gezegd ook voor Verstappen als individu, waarbij Marko graag wil benadrukken dat hij (internationaal) misschien nog wel iets meer lof verdient. "Mensen moeten zich realiseren dat Max nu al bij de allerbeste coureurs uit de geschiedenis van deze sport hoort", vervolgt Marko het gesprek met Motorsport.com in de paddock. "Je moet hem in één adem noemen met Fangio, Senna en Schumacher als de beste coureurs aller tijden. En daar moet je jezelf dan ook nog bij bedenken dat hij over twee maanden nog maar 26 wordt..."

"Wat we momenteel meemaken met Max, zien we maar eens in een generatie", concludeert ook teambaas Christian Horner in de Red Bull-hospitality. "Net als alle absolute topcoureurs heeft hij capaciteit over. Dat zie je aan zijn omgang met de banden, maar ook hoe hij een race tactisch kan lezen. Hij presteert momenteel op de top van zijn kunnen en dat is alleen maar mooi om te zien."

Mercedes en Ferrari laten het afweten

Waar de huidige dominantie natuurlijk samenhangt met de geoliede machine die Red Bull momenteel is en met de overmacht van Verstappen, wijst Marko ook naar een andere factor: het tegenvallen van de concurrentie. De Oostenrijkse topadviseur had dit jaar veel meer verwacht van Mercedes en Ferrari. "Wij hebben gewoon onze eigen auto doorontwikkeld zoals gepland en waren vervolgens erg verbaasd dat de anderen geen goed werk hadden geleverd. Mercedes en Ferrari hebben dit jaar geen stap voorwaarts gezet. Daardoor staan we nu al zo ver voor. Achter ons blijft het maar wisselen wie het tweede team is: de ene keer is het Ferrari, dan McLaren, Mercedes of Aston Martin."

Het betekent afsluitend twee dingen voor Red Bull. Ten eerste kan de constructeurskampioen proberen om de voorsprong van jaar op jaar te consolideren, zoals Mercedes dat ook jarenlang met succes heeft gedaan. Zo is het team uit Milton Keynes al vroeg begonnen aan de auto voor 2024, of om met de woorden van Marko te spreken: "Natuurlijk hoeven we niet al onze middelen meer in te zetten voor de auto van dit jaar." Ten tweede kan Red Bull in de tweede seizoenshelft op recordjacht, waarbij één vraag nog steeds boven de markt hangt: kan Red Bull echt iets unieks neerzetten door alle races in een jaar te winnen? "Rationeel gezien niet, want er zijn zo veel dingen die verkeerd kunnen gaan tijdens een raceweekend", haakt Marko in. "Maar ik had ook nooit verwacht dat we de eerste twaalf races allemaal zouden winnen, dus daarom moet ik nu misschien maar zeggen: ach, waarom niet?"

F1-update: Masterclass Max Verstappen in België, boordradio’s met Lambiase meest besproken in Spa