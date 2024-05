Marko: Verstappen blijft na vertrek Newey nog minstens een jaar

Het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing doet veel stof opwaaien in de Formule 1. Het is het volgende hoofdstuk in het toch al onrustige jubileumseizoen van de Oostenrijkse renstal en het wakkert de geruchten van een mogelijk afscheid van Max Verstappen bij het team weer aan. Red Bull-adviseurHelmut Marko maakt zich geen zorgen over een vervroegd afscheid. "Max gaat naar het team waar hij het beste technische pakket kan krijgen. Op dit moment weet ik zeker dat dat bij Red Bull Racing is. Volgend jaar zijn er ook geen andere regels, dus ik ga ervan uit dat hij in ieder geval volgend jaar nog voor ons rijdt", aldus de Oostenrijker in gesprek met Sky Germany.

Eerder deze week liet Jos Verstappen weten zich zorgen te maken over de toekomst van Red Bull Racing na het vertrek van Newey, maar die zorgen deelt Marko absoluut niet. "Het vertrek van Newey doet pijn, want hij is de beste ontwerper in F1. Hij was een gerespecteerd iemand, vooral als mens. Hij maakte altijd tijd als we een vraag hadden of een technisch probleem", vertelt de adviseur. "Tegelijkertijd hebben we een breed team onder leiding van Pierre Wache. Er is genoeg jong talent, dus ik denk niet dat we op het gebied van performance achter gaan lopen."

Gaat Newey door in F1

Er gaan geluiden rond dat zijn werk bij Red Bull wel eens het laatste kunstje van Newey in de Formule 1 kan zijn. Marko is er echter van overtuigd dat de technicus in de toekomst ergens anders aan het werk gaat. "Na een korte periode van reflectie zal hij hongerig zijn om weer in de racerij te werken. Hij zal dan beschikbaar zijn voor een ander team, niet meer voor ons", legt hij uit.

Bij welk team Newey ook aan de slag gaat, Marko is er zeker van dat dat team daar volop van gaat profiteren. "Hij was altijd heel sterk wanneer er een nieuw reglement in werking ging. Godzijdank is dat pas in 2026 het geval", aldus de topman.