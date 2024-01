Het Formule 1-seizoen 2023 is voor Max Verstappen de boeken ingegaan als een recordjaar. De Nederlander tekende met negentien overwinningen voor een winstpercentage van 86,36 procent. Helmut Marko heeft in de paddock van Abu Dhabi al meteen aan deze website laten weten dat het in zijn optiek een record voor de eeuwigheid is. Het succes roept ook meteen de vraag op welke records Verstappen nog meer kan pakken. De teller staat inmiddels op drie wereldtitels, maar doordat het reglement nog twee jaar min of meer stabiel blijft, lijkt er best meer in het vat te zitten. Zijn de zeven titels van Lewis Hamilton en Michael Schumacher op termijn haalbaar?

Verstappen heeft zelf al aangegeven dat het evenaren daarvan geen doel op zich is. De Nederlander heeft nog andere doelen in de autosport die buiten de Formule 1 liggen, zoals het winnen van de 24 uur van Le Mans. Verstappen heeft meermaals laten noteren dat het huidige contract - dat nog tot en met 2028 doorloopt - best zijn laatste kan zijn in de Formule 1, al ligt dat ook aan de richting die de koningsklasse van de autosport opgaat. Sprintraces, het aantal Grands Prix op de kalender en het technisch reglement van 2026 zijn allemaal van belang voor zijn overwegingen.

'Hij rijdt niet gratis, maar geld is niet zijn voornaamste drijfveer'

Volgens Marko bepalen die overwegingen ook meteen hoever Verstappen nog kan reiken op de vele lijstjes met records: "Het is natuurlijk afhankelijk van de auto en van de timing, maar ook zeker van de vraag wat hij zelf wil. Hij moet lol hebben en van de sport genieten", laat Helmut Marko aan Motorsport.com weten. "Momenteel is dat het zeker geval en dat is natuurlijk een goed teken. Hij zal natuurlijk niet gratis rijden, maar geld is in ieder geval niet de voornaamste drijfveer voor Max." Marko weet dat het 2026-reglement van belang is. Zo heeft Verstappen zich in Oostenrijk al kritisch uitgelaten over wat er toen op papier stond. "Het hele pakket moet hem natuurlijk passen. Hij heeft in ieder geval een sterke voorkeur voor lichtere auto's en alle dingen die daarbij horen."

Voordat het aandeel elektrisch vermogen fors omhooggaat en de Formule 1 in 2026 naar actieve aerodynamica kan grijpen, kan Red Bull eerst nog twee jaar voortborduren op het huidige succes. Doordat het reglement nog niet op de schop gaat, zijn Red Bull en Verstappen de uitgesproken favorieten voor het F1-seizoen 2024, maar wie ziet Marko eigenlijk als de grootste bedreiging? "Op dit moment kan ik dat nog niet zeggen, aangezien geen tegenstander afgelopen seizoen constant is geweest. Iedere week was het wel weer iemand anders achter ons. Maar wat ik wel kan zeggen is dat Max in het afgelopen jaar echt een klasse apart is geweest. Er is eigenlijk niemand die over een heel jaar constant op zo'n hoog niveau met hem de strijd aan kan gaan."

