Marko maakt zich zorgen: "Het is niet alleen de betrouwbaarheid"

Na drie krachtmetingen in het nieuwe F1-tijdperk kijkt de man met startnummer 1 al tegen een achterstand van 46 punten aan. Een onoverbrugbare marge is dat gezien het lange seizoen nog niet, maar duidelijk is wel dat Red Bull voor een hels karwei staat. Na de zondag in Bahrein is ook die in Melbourne beroerd verlopen, in ieder geval wat de auto van Verstappen betreft. "Ik kan me herinneren dat we met Vettel eens zestig punten achter hebben gestaan en alsnog wereldkampioen zijn geworden", probeert Helmut Marko in Albert Park nog naar een lichtpuntje te zoeken.

Bandenslijtage alarmerend hoog

Dat gezegd hebbende, weet ook hij dat de situatie waarin Red Bull zich nu bevindt allesbehalve prettig is. De DNF's doen bijzonder veel pijn en betekenen dat het worstelende Mercedes zelfs nog boven de brigade van Christian Horner staat. Het zegt alles over de betrouwbaarheid - en het gebrek daaraan bij Red Bull - al speelt er volgens Marko meer. "Er spelen twee of misschien wel drie verschillende dingen. Ten eerste de betrouwbaarheidsproblemen, die we vorig jaar nagenoeg niet hadden. Maar ook de achterstand op Ferrari was vandaag alarmerend. Die hebben het tempo gewoon gecontroleerd en dat zonder graining. Als Max aanzette, kon Leclerc makkelijk reageren."

"Op de gele band waren we volstrekt kansloos. We hadden veel graining, misschien wel het meest van iedereen. Zelfs Mercedes reed in een bepaalde fase betere rondetijden. Op de harde band zag het er iets beter uit, maar Ferrari was gewoon een klasse apart. Daar kun je hen alleen maar mee feliciteren", laat Marko aan het Oostenrijkse Servus TV weten.

De Red Bull-kopstukken benadrukken dat Verstappen het tempo van Leclerc in essentie kon rijden, maar niet gekoppeld aan een lage bandenslijtage. Als de Limburger zou aanzetten om dezelfde rondetijd te klokken, was dat meteen terug te zien aan de linker voorband. "We waren negatief verrast door de snelheid van Ferrari. Zij hadden bijna geen graining en wij na enkele ronden al." Dat is ook in de openingsfase gebeurd, waarin Verstappen Leclerc wilde volgen en na twaalf ronden al melding moest maken van zijn linker voorband. "Ferrari vindt makkelijker een goede balans in de auto. Perez reed met een kleinere achtervleugel dan Max en had minder downforce, maar toch ging het bij hem nog beter in de trainingen. Ik denk dat de balans bij Max niet helemaal klopte."

Gewicht een probleem, updates in Imola

Het gewicht komt van de RB18 komt daar nog bij. "We zijn duidelijk zwaarder dan de Ferrari. Ik denk dat we een gewichtshandicap van zo'n tien kilogram hebben. Dat komt omgerekend naar rondetijd neer op ongeveer drie tienden per ronde. Maar het verlagen van het gewicht is duur. Het is om te beginnen een financiële kwestie en hangt ten tweede ook met de betrouwbaarheid samen. Het is dus een moeilijke spagaat door het budgetplafond, we staan voor lastige tijden."

Voor de eerstvolgende race in Imola komt Red Bull wel met een upgradepakket om enkele van de genoemde problemen aan te pakken. "We krijgen inderdaad een upgrade. Als die net zo goed functioneert als de eerste updates en als we het gewicht kunnen verlagen, dan kan ons dat pakket op gelijke hoogte met Ferrari brengen. Maar nog belangrijker is dat we de betrouwbaarheidsproblemen oplossen. Je kunt wel een snelle auto hebben, maar als je niet aan de finish komt, heb je er alsnog niks aan..."