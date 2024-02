Marko maakt Mercedes duidelijk: Verstappen blijft bij Red Bull

De overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari houdt de gemoederen flink bezig. Mercedes moet nu zoeken naar een opvolger van de zevenvoudig wereldkampioen en teambaas Toto Wolff heeft al aangegeven dat dit wel eens het juiste moment kan zijn om 'iets gewaagds' te doen. Na die uitspraak kwamen er meteen vragen of het team erover nadenkt om Max Verstappen weg te kapen van Red Bull Racing, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft in dat geval slecht nieuws voor Mercedes. "Toto Wolff zal het proberen, maar het zal hem niet lukken", verzekert hij zijn landgenoot in gesprek met Sport.de. Hij benadrukt dat Verstappen 'een goed geheugen' heeft, waarmee hij doelt op het controversiële seizoen 2021, waarin de twee partijen vaak recht tegenover elkaar stonden. Wolff heeft zelf al aangegeven dat hij Lando Norris en Charles Leclerc op het lijstje van vervangers had staan, maar wilde niet direct ingaan op een eventuele poging om Verstappen binnen te halen.

Over de overstap van Hamilton naar Ferrari klinkt Marko positief. "Dit is het beste wat de Formule 1 op dit moment kan overkomen", stelt hij. De 80-jarige uit Graz heeft bovendien zo zijn vermoedens over de achterliggende redenen voor de overstap. Marko weet namelijk dat alle coureurs in de Formule 1 gefascineerd zijn door Ferrari, zo ook Hamilton. Daarnaast zou Hamilton volgens Marko 'het vertrouwen in Mercedes hebben verloren'. Zelf gaf Hamilton in een bericht op sociale media aan dat hij met deze overstap zijn jeugddroom waarmaakt en dat voor hem de timing goed voelde voor een overstap, een gevoel dat hij ook had met de transfer naar Mercedes in 2013.

Marko heeft bovendien een voorgevoel dat deze overstap de relatie tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en Ferrari-teambaas Frederic Vasseur 'onder druk zal zetten'. De Red Bull-adviseur merkt op dat zij elkaar 'altijd gesteund' hebben in de Formule 1, maar deze veelbesproken transfer kan daar dus wel eens verandering in brengen.

Zo heeft Marko zich al druk bezig gehouden met wat er bij de grote concurrent speelt, maar ook bij zijn team zijn er nog vraagtekens over de line-up voor 2025. Verstappen ligt tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar het contract van Sergio Perez loopt eind dit jaar af. Marko sluit niet uit dat de twee ook in 2025 het rijderspaar zullen vormen, mits de Mexicaanse coureur dit jaar sterke prestaties laat zien.