Marko verklapt Red Bull-update Imola: "Daar verwacht ik veel van"

Voor het eerst dit seizoen werd Max Verstappen op de baan verslagen tijdens een Formule 1 Grand Prix. De Nederlander moest de zege laten aan McLaren-rijder Lando Norris, die daarmee zijn eerste overwinning in de koningsklasse van de autosport boekte. Daarnaast was McLaren het hele weekend snel en lijkt het gat naar Red Bull Racing een stuk kleiner te zijn. Toch maakt Red Bull-adviseur Helmut Marko zich weinig zorgen. "Norris staat al vijftig punten achter. We krijgen ook een update in Imola, daar verwacht ik veel van", aldus de Oostenrijker in gesprek met oe24.

In Miami ging het achter de schermen veel over het geflirt van Toto Wolff met Max Verstappen. De Mercedes-teambaas hoopt de Nederlandse coureur te kunnen verleiden tot een overstap naar zijn team, maar Marko denkt niet dat zijn landgenoot daar kansrijk in is. Volgens de adviseur is er voorlopig geen sprake van een mogelijk vertrek van de regerend wereldkampioen. "Zolang hij een race winnende auto heeft, kan je daar vanuit gaan", antwoordt de man uit Graz op een vraag of Verstappen de komende jaren nog bij Red Bull blijft. "Max wil racen bij een team waar hij kan winnen. Dat is voorlopig Red Bull."

Lovende woorden over Newey

In aanloop naar het weekend in Miami werd bekend dat topontwerper Adrian Newey het team verlaat. Van buiten het team werd er gesproken over een serieuze aderlating voor Red Bull, maar Marko denkt dat de impact wel meevalt. "Ons technische team is goed samengesteld, met een mix van ervaren mensen als Pierre Waché en jongere techneuten", begint de 80-jarige, die wel lovend is over Newey. "Hij is een legende. Hij is de beste F1-ontwerper aller tijden en hij was altijd de beste wanneer er regelveranderingen kwamen. Hij was altijd de beste in het interpreteren van de regels."

Het is volgens Marko wel op het gebied van aantrekken van nieuw personeel een groot verlies. "Hij was een boegbeeld. Met hem aan boord was het makkelijker om nieuwe jonge ingenieurs binnen te halen, want het was voor hen een eer om met hem te werken", aldus Marko.