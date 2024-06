Wie wordt de teamgenoot van Tsunoda? Marko: Luxeprobleem bij tweede Red Bull-team in F1

Het silly season in de Formule 1 is al ver voor de zomerstop in volle gang. Lewis Hamilton heeft de rijderscarrousel met zijn overstap naar Ferrari een slinger gegeven, waarna bijna alle onderdelen met elkaar samenhangen. Bij Red Bull Racing lijkt Sergio Pérez momenteel de beste papieren te hebben om het tweede stoeltje nog een jaar te behouden, waarover in de paddock van Monaco signalen naar buiten kwamen. Mocht de Mexicaan daadwerkelijk aanblijven, dan betekent dat het Yuki Tsunoda ondanks zijn goede prestaties bij het RB-team nog langer geduld moet hebben voor een kans bij het topteam. De bevestiging van Tsunoda's contractverlenging bij RB lijkt rap aanstaande.

RB CEO Peter Bayer heeft in het prinsdom laten weten dat hij Tsunoda graag nog een jaar wil behouden voor het zusterteam, en zijn gebeden zullen in de komende dagen al werkelijkheid worden. Interessanter om te zien is wie het tweede stoeltje bij de formatie uit Faenza gaat vullen. Daniel Ricciardo is vanuit marketingoogpunt belangrijk, maar worstelt vooralsnog op het circuit. Liam Lawson klopt na zijn goede invalbeurten van vorig jaar op de deur, terwijl ook Ayumu Iwasa vanuit het Red Bull-programma hoopt door te stromen naar de Formule 1. "Het is een luxeprobleem!", lacht Marko tijdens een exclusief gesprek met de Nederlandse tak van Motorsport.com.

Van Iwasa tot Hadjar: Red Bull-junioren onder de loep

De 80-jarige Oostenrijker benadrukt dat hij alle opties nauwgezet in de gaten houdt. "We hebben naast Tsunoda nog een andere Honda-coureur die goede races afwerkt en dat is Iwasa. Hij heeft dit jaar nog geen race gewonnen omdat hij twee keer een slechte start had, maar staat nog wel derde in het kampioenschap", duidt Marko op de Japanse Super Formula. "Dat zijn twee Japanse coureurs die een langdurig contract met ons hebben, waardoor we moeten zien hoe dat op de lange termijn verder gaat." Gevraagd wat Iwasa moet doen om serieus in beeld te komen voor een F1-zitje in 2025, luidt het antwoord: "Het Super Formula-kampioenschap winnen." Doordat er veel gegadigden zijn voor het tweede RB-zitje biedt zo'n triomf echter nog geen garanties. "Laten we dan ook eerst zien hoe hij het wint. Zijn eerste race was niet goed, maar in de tweede race was hij eigenlijk de beste coureur."

Met ook Ricciardo en Lawson als voor de hand liggende opties is het luxeprobleem waar Marko over spreekt duidelijk. Tel daarbij op dat de huidige runner-up uit de Formule 2 eveneens uit de Red Bull-stal komt, de Fransman met Algerijnse roots Isack Hadjar. "We hebben Hadjar die het erg goed doet in de Formule 2 en ook Marti, al maakt hij nog te veel fouten. Bij Hadjar moet je bedenken dat hij tijdens de eerste race in de rondte is getikt en dat hij ook al twee keer technische problemen heeft gekend, terwijl hij in een winnende positie zat. Hij staat nog altijd tweede in het kampioenschap, dus hij is absoluut één van de snelste en meest constante mannen in het kampioenschap van dit jaar."

Bovendien ziet de Oostenrijkse topadviseur voor de langere termijn ook genoeg talenten uit de Red Bull-opleiding doorstromen. Een nieuwe Max Verstappen zit er niet meteen tussen, maar de talentenpool is volgens Marko wel groot genoeg om criticasters de mond te snoeren. "In de Formule 3 hebben we ook snelle jongens zitten. Een paar jaar geleden zeiden ze nog allemaal dat onze junioren niet goed genoeg zouden presteren, maar wat hebben ze nu dan nog te zeggen?", sluit Marko af.