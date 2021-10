Marko looft Verstappen: “Niet fit en nog denkt hij mee over tactiek”

Max Verstappen behaalde afgelopen zondag zijn achtste overwinning in het Formule 1-seizoen 2021. De triomftocht op het Circuit of the Americas komt van die acht met stip op nummer één bij Helmut Marko. "Deze zege in Austin was absoluut één van de beste races die ik van Max heb gezien", begint Marko tijdens een exclusief interview met Motorsport.com Nederland. "Bij de start ging het nog even verkeerd, maar daarna waren we beduidend - en dan echt beduidend - sneller dan Mercedes op mediums. Dat voordeel konden we achter Hamilton echter niet omzetten in tijdwinst en op de harde banden was Mercedes juist sneller."

Het is de eerste reden dat Marko de loftrompet steekt: Verstappen heeft in de lastigste fase van de race het verschil gemaakt. "Na de eerste stop is Max eigenlijk iets te snel begonnen en daardoor gingen zijn eigen banden eraan. Bij de tweede stop heeft hij daar duidelijk van geleerd. Max deed het bewust rustiger aan in de bochten 4, 5 en 6. Hij liet er ongeveer een halve seconde liggen." Het is wat Marko noemt managen. "Daardoor kwam Hamilton dichterbij, zonder dat Max er heel erg nerveus van werd. Toen Hamilton ongeveer 2.5 seconden achter Max zat, versnelde hij weer een halve seconde per ronde. Mercedes heeft dat natuurlijk ook allemaal gezien en daardoor wisten ze 'hallo, we maken hier helemaal geen kans, hij heeft een spelletje met ons gespeeld'."

Dat spelletje doet Marko sterk denken aan de eerste Formule 1-zege van Verstappen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Precies deze combinatie van de snelheid managen en banden sparen, heeft hij in Barcelona al ook laten zien. Daarom vergelijk ik deze zege daar ook graag mee." De vergelijking gaat ook nog om een andere reden op: net als in Spanje concentreerde Verstappen zich in Austin op bepaalde sleutelpunten van het circuit. In mei 2016 ging het om de laatste sector, in Texas juist om de eerste bocht waarna hij Hamilton in de S-bochten uit de DRS-zone kon trekken.

Verstappen niet helemaal fit: "Stapte net zo uit als op Silverstone"

Een aspect dat nog meer indruk op Marko heeft gemaakt, is dat Verstappen vanuit zijn cockpit meedacht over de strategie. Het tekent grote coureurs als Hamilton, Michael Schumacher, Ayrton Senna en Alain Prost, rijders die simpelweg nog hersencapaciteit over hebben naast het rijden. "Dat is buitengewoon. Wij waren sowieso al wel van plan om Perez meteen binnen te halen zodat Hamilton niet langer door zou kunnen. Maar Max kwam in zijn outlap doodleuk op de boordradio en zei 'hallo schaut und mach’s'. Dat laat mij zien dat hij nog veel capaciteit over heeft om tijdens races mee te kunnen denken over de strategie."

Marko slaat het extra hoog aan doordat Verstappen zich zondag niet optimaal voelde. "Hij was niet helemaal fit, nee. Hij vertelde dat het in een bepaalde fase zelfs behoorlijk zwart voor de ogen werd. Met ademhalingsoefeningen en voldoende drinken is hij daar weer doorheen gekomen. Maar toen hij na de overwinning uitstapte, zou ik bijna zeggen dat hij net zo wankel op zijn benen stond als na de crash in Silverstone", vergelijkt de 78-jarige Oostenrijker het met de impact van maar liefst 51G.

