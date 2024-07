Spannend werd de kwalificatie op de Red Bull Ring geen moment. Max Verstappen was vanaf het eerste moment oppermachtig. Met Q2 erbij, zette de WK-leider vier ronden neer die goed genoeg waren geweest voor de pole-position. Met een marge van vier tienden op Lando Norris was de voorsprong gigantisch. Op de vraag of hij verrast is door de grote marge van zijn pupil, antwoordt Helmut Marko in gesprek met Sky Sports: “We zijn ook verrast, maar het moet gezegd worden: het hele team heeft hier uitstekend werk geleverd. We hebben onszelf voortdurend verbeterd. Maar een voorsprong van vier tienden, op dit circuit, met een rondetijd van 1.04, dat is een enorme machtsvertoning. Elke ronde van Max was een verbetering, dus wij zaten erbij en keken ernaar.”

Op de vraag waar die verbetering dan vandaan komt, zegt de Oostenrijker: “We hebben de auto gestaag verbeterd. De combinatie van Max met zijn race-engineer en ook de bandentechnici werkte perfect. En ik neem aan dat de temperaturen ons ook geholpen hebben, want we verwachtten een thriller om honderdsten of een tiende, maar we hadden vier tienden marge. We zijn daar enorm blij mee, maar we hadden het niet verwacht.”

"Alleen iets uitzonderlijks kan Max stoppen"

In de race lijkt het weer een nieuwe strijd te worden tussen Verstappen en McLaren-coureur Norris. Aan vertrouwen geen gebrek bij Marko: “Norris kan zich nu concentreren op Max. Hij heeft, zo neem ik aan, geen intern teamduel om zich druk over te maken. Maar met deze voorsprong en, dat is geen geheim, twee nieuwe sets van de harde band. Dat kan in deze temperaturen een doorslaggevende factor zijn. En met de wijze waarop Max rijdt, denk ik dat alleen iets uitzonderlijks hem kan stoppen.”

Video: Verstappen pakt op overtuigende wijze pole in Oostenrijk