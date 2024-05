Marko vol lof over simcoureur Van Buren: "Een perfecte match"

Simulatorcoureurs zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse Formule 1. Zo speelde Sébastien Buemi afgelopen weekend een belangrijke rol voor Red Bull Racing met een enorm lange stint in de sim om de problemen van de vrijdag in Imola te verhelpen. De Zwitserse WEC-coureur deelt de simulator van de Oostenrijkse formatie met onder meer Rudy van Buren. Hij is via het simracen uiteindelijk in de autosport beland en is inmiddels al enkele jaren aan Red Bull verbonden als een van de simulatorcoureurs. Het werk dat Van Buren in die functie levert, wordt ook enorm gewaardeerd door Helmut Marko.

Als Marko in een interview met onze zusterpublicatie Formel1.de, dat zaterdag in zijn geheel gepubliceerd wordt, gevraagd wordt of Van Buren de snelste coureur in de Red Bull-simulator is, antwoordt hij: "Ja, maar ik denk dat hij een goede 110 kilogram weegt. En daar zie je het voorbeeld van de theorie en de praktijk", stelt Marko, om daarna de loftrompet te steken. "De simulator en de raceauto zijn compleet andere dingen, maar Rudy heeft simpelweg gevoel voor de technische kant. Hij heeft het geduld en alle andere kwaliteiten die je nodig hebt in de simulator. Ook is hij een goede bekende van Max, dus het is een perfecte match en hij krijgt het werk gedaan. We hebben meerdere simulatorcoureurs en ja, hij is de snelste."

Juan Pablo Montoya, een geval apart

Marko heeft in de loop der jaren als hoofd van Red Bulls opleidingstraject de nodige snelle coureurs opgepikt en richting de Formule 1 geholpen. Met Sebastian Vettel en Max Verstappen leverde hij ook wereldkampioenen af, maar lang niet alle door Marko gesteunde rijders kwamen zo ver. Maar wie wat hem betreft de getalenteerdste van het gezelschap dat geen wereldtitels won? "Montoya, absoluut Montoya", laat de 81-jarige Oostenrijker er geen twijfel over bestaan. Hij werkte in 1997 samen met Juan Pablo Montoya in de Formule 3000, waar hij destijds aan het hoofd stond van zijn team RSM Marko. De Colombiaan zou later IndyCar-kampioen worden en diverse F1-races winnen, maar een wereldtitel haalde hij nooit.

"Montoya was een geval apart", zegt Marko, die vervolgens ingaat op het verhaal dat hij Montoya tijdens hun samenwerking salade liet eten en kilometers naar zijn kantoor liet lopen. "Hij kwam naar Graz en op de tweede dag vertelde hij me welke McDonald's de beste was. Ik wist niet eens dat er drie waren in Graz. Hij was ongelofelijk snel, maar gooide het kampioenschap weg door rijdersfouten en een gebrek aan fitheid. Hij wilde helemaal niets, alleen zijn burgers. Daarom nodige ik hem uit en gaf ik hem alleen salade. Hij had destijds ook niet veel geld, hij had honger en omdat hij helemaal geen fitnesswerk deed, liet ik hem van zijn woonplaats naar mijn kantoor lopen. Dat deed hem goed en de volgende race ging veel beter."

Wel is Montoya een van de lastigste klanten waar Marko mee heeft samengewerkt. "Het zijn jonge en soms heel koppige mensen, terwijl je ze alleen wil helpen. Hij was echter zo enorm koppig. Hij was een van de lastigste gevallen, maar zijn snelheid was ongelofelijk", aldus Marko, die een mooi verhaal oprakelt over een race in Helsinki. "Hij was op het stratencircuit een seconde, soms anderhalve seconde sneller dan de rest. Maar vervolgens zette hij de auto tegen de muur en moest zijn ophanging tijdens de race vervangen worden. Daarna reed hij wederom snelste ronden in een auto die redelijk krom was. Er zijn dus ongelofelijk veel Montoya-verhalen."