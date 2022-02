Red Bull kiest voor ander plan: F1-auto 2022 pas laat klaar

Afgezien van Haas, dat vrijdag al de nieuwe kleurstelling voor 2022 toont, is Red Bull het eerste team dat een uitvoerige presentatie voor aankomend seizoen heeft aangekondigd. Met de datum 9 februari is Red Bull Racing er ogenschijnlijk vroeg bij, al blijkt dat vooral symboolpolitiek te zijn. Helmut Marko legt namelijk uit dan fans de foto's van volgende week absoluut nog niet onder een vergrootglas hoeven te leggen en dat er technisch ook maar weinig te analyseren valt.

"De presentatie is vooral belangrijk voor fans en voor onze sponsoren. Maar daarbij zullen we nog geen bijzondere details van de auto laten zien", legt Marko bij het Duitse Sport1 uit. "De nieuwe auto zal pas vlak voor het begin van de eerste testdag in Barcelona, op 23 februari, klaar zijn." Het betekent dat de presentatie zoals verwacht voor de bühne is en dat Red Bull de concurrentie niet wijzer wil maken. Dat is overigens ook niet meer dan logisch, gezien de lange periode tussen de eigen presentatie en de wintertest in Barcelona - en al helemaal de lange periode tot het eerste raceweekend in Bahrein.

Marko voegt toe dat de bolide van Max Verstappen en Sergio Perez er in Bahrein weer iets anders zal zijn dan de creatie die in Catalonië te zien is. "Na de test in Barcelona wordt de auto verder doorontwikkeld. Voor de eerste race in Bahrein op 20 maart volgt dan nog weer een nieuwe update."

Het maakt dat Red Bull - net als veel andere teams - tot het doven van de startlichten blijft sleutelen en ook dat de aanpak radicaal anders is dan vorig jaar. Het hangt volgens Marko nauw samen met de ommekeer in het technische reglement. "Vorig jaar bleven de regels min of meer gelijk. Daardoor hebben we besloten om de auto voor het seizoen 2021 vroeg klaar te hebben. Dat besluit heeft toen ook heel goed gewerkt. Maar dit jaar is precies het omgekeerde van toepassing: ditmaal wil iedereen zo laat mogelijk klaar zijn om niet te vroeg dingen weg te geven", besluit de 78-jarige Oostenrijker.

