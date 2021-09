Marko licht gridstraf toe: "Hierdoor kunnen we straks aanvallen"

Na de crash op Silverstone mist Verstappen één krachtbron in de pool en bleek het onmogelijk om het seizoen met het voorgeschreven aantal motoren af te werken. Een gridstraf was onvermijdelijk en doordat Verstappen in Rusland sowieso al drie plaatsen achteruit moest, was het logisch om dit weekend de vierde Honda-motor te steken. Met de interne verbrandingsmotor, turbo, MGU-H, MGU-K, energy store en elektronica heeft Honda ook meteen alle mogelijke componenten vervangen voor de auto met startnummer 33.

"Mercedes is hier zo sterk, dus onder normale omstandigheden waren we in de kwalificatie waarschijnlijk als derde geëindigd. Tel daar die drie plekken gridstraf bij op en dan sta je al zesde. Als we dan alleen de strikt noodzakelijke componenten hadden vervangen, dan hadden we daar nog eens tien plaatsen gridstraf bij gekregen en waren we op de zestiende plek beland", rekent Marko voor. "In dat opzicht hadden we de keuze om voor die optie te gaan of om alles te vervangen. Het maakt ook niet veel verschil of we als zestiende of als twintigste vertrekken, dus daardoor hebben we alles maar meteen vervangen."

Het geeft Red Bull bovendien iets meer lucht voor wat komen gaat. De motor die Verstappen in de eerste vrije training gebruikte, is namelijk nog zonder haarscheuren, waardoor Red Bull kan rouleren met de exemplaren uit de pool. Of zoals Marko dat in gesprek met Motorsport.com onder woorden brengt: "We kiezen nu voor veiligheid. In de komende raceweekenden kunnen we aanvallen en hoeven we ons geen zorgen te maken." Dat laatste heeft ook betrekking op de motorstanden. Zo moet er voor de kwalificatie aan de FIA worden doorgegeven welke motorstand een coureur de rest van het weekend gebruikt. Deze mag nadien alleen naar beneden worden bijgesteld. Met iets meer marge op de componenten, zou Honda daarin iets offensiever kunnen denken.

Marko optimistisch over inhaalrace Verstappen

Maar eerst de Grand Prix van Rusland, waarin het voor Verstappen allemaal om de zondag draait. "De kwalificatie maakt voor ons eigenlijk niets uit, we zullen ons qua afstelling volledig op de race richten. Verder blijft het afwachten hoe die race verloopt, krijgen we bijvoorbeeld een safety car of niet?", vervolgt Marko. Verstappen heeft al aangegeven dat een inhaalrace in Sochi lastiger zal worden dan in 2018, maar volgens Marko moet er best wat mogelijk zijn. "In Zandvoort dacht iedereen dat inhalen onmogelijk zou zijn, maar daar reed Perez naar P8 met een extra pitstop. In dat opzicht denk ik dat er dit weekend ook wel veel mogelijk is."