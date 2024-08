Precies een jaar geleden maakte Liam Lawson zijn Formule 1-debuut als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo. De Nieuw-Zeelander maakte grote indruk door zijn hoofd in een verraderlijke (regen)race boven water te houden en nog meer door bij zijn eerste bezoekje aan Singapore meteen punten te scoren. Voor 2024 greep Lawson naast een cockpit bij één van beide Red Bull-teams, maar richting het seizoen 2025 moet het energiedrankenmerk Lawson iets bieden. In het contract van Lawson is vastgelegd dat hij verder mag kijken als Red Bull hem in 2025 geen Formule 1-zitje kan geven.

Volgens Helmut Marko zal het echter niet zo'n vaart lopen. In gesprek met de Kleine Zeitung laat de topadviseur weten dat Red Bull van plan is om volgend jaar wél gebruik te maken van Lawsons diensten. "Hij zit volgend jaar zeker in één van onze auto's", aldus de 81-jarige topadviseur uit Graz. Marko heeft eerder al laten weten dat er in september knopen worden doorgehakt over de rijdersbezetting. Hij kan dan ook nog niet vertellen of Lawson aan de bak mag bij Red Bull Racing of bij het zusterteam van RB.

Het hangt onder meer samen met wat Sergio Pérez in de tweede seizoenshelft laat zien. "Als Checo zijn normale snelheid constant kan tonen, dan zijn we tevreden. Maar hij heeft altijd van die schommelingen, ofwel in de kwalificatie of in een bepaald gedeelte van de race. Hij is niet constant en dat is het probleem." Desondanks heeft Red Bull ingezet op stabiliteit - en waarschijnlijk ook op de financiën - door aan Pérez vast te houden voor de tweede seizoenshelft. Marko hoopt dat de Mexicaan zijn oude vorm terugvindt, onder meer doordat banen als Baku hem moeten liggen. "Laten we eerst kijken wat hij laat zien." Die woorden van Marko maken overigens ook meteen duidelijk dat Pérez niet zomaar tot het eind van 2026 in de Red Bull-auto zit, zoals zijn nieuwe contract inclusief clausules dat voorschrijft.

Bijkomende factor is nog dat de Red Bull-auto verraderlijk is om in te rijden, een punt waar Pérez eveneens mee worstelt. Marko heeft eerder al laten weten dat er geen noemenswaardige updates volgen in Zandvoort, al grapt hij in gesprek met de Oostenrijkse krant: "Misschien moeten we eerder van downdates spreken! Maar ik blijf wel optimistisch. In Zandvoort zal vooral de kwalificatie belangrijk worden en ik denk dat we samen met McLaren wel tot de favorieten behoren."