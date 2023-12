Marko: Lawson moet nog paar races rijden om potentie te zien

AlphaTauri is dit jaar het enige team geweest dat in totaal vier verschillende coureurs achter het stuur had, waarbij enkel Yuki Tsunoda een vaste waarde was. Nyck de Vries begon als fulltime F1-coureur, maar na enkele tegenvallende prestaties moest hij al zijn zitje weer afstaan. Deze ging, na een indrukwekkende test met de Red Bull op Silverstone, naar Daniel Ricciardo. De ervaren coureur had net twee races achter de rug toen hij op het circuit van Zandvoort tijdens de tweede vrije training crashte en daarbij zijn linkerhand brak. Daardoor moest AlphaTauri reservecoureur Liam Lawson oproepen. De Super Formula-coureur had nog geen enkele meter in de AT04 gereden, maar moest plots na één vrije training al aan zijn eerste kwalificatie en race geloven.

Uiteindelijk moest AlphaTauri voor de vier daaropvolgende races ook nog een beroep doen op de Nieuw-Zeelander, die het niet onverdienstelijk deed. Met de negende plaats in Singapore bezorgde hij het zusterteam van Red Bull zelfs twee punten. Hij maakte indruk en even leek hij voor twijfels bij AlphaTauri te zorgen, maar zij besloten om voor 2024 voort te bouwen op Tsunoda en Ricciardo. Toch liet Red Bull-adviseur Helmut Marko al doorschemeren dat Lawson in 2025 een zitje verdient. Hij plaatst daar nu in gesprek met OE24 wel een kanttekening bij: "Daarvoor zou hij op zijn minst nog een paar races moeten rijden, zodat we kunnen zien waar zijn potentieel echt ligt."

Lawson blijft voorlopig wel actief als reservecoureur en krijgt een intensief programma voor zijn kiezen in 2024. Het zou dan logischerwijs een opstap naar AlphaTauri kunnen zijn voor het seizoen 2025, al zou dat ten koste gaan van Tsunoda of Ricciardo, die in 2024 voor contractverlenging strijden. Datzelfde geldt ook voor Sergio Perez bij Red Bull Racing. De Mexicaan heeft nog een contract voor 2024, maar door zijn wisselvallige prestaties is het nog maar de vraag of hij genoeg indruk kan maken om een contract voor 2025 af te dwingen. Voor nu hoeft de teamgenoot van Max Verstappen zich volgens Marko geen zorgen te maken over een vroegtijdig afscheid. "Zoals de zaken er nu voorstaan, zal hij zijn contract tot eind 2024 uitzitten, daarna zien we wel verder."