In de Grand Prix van Rusland vertrok Max Verstappen vanaf de laatste startplaats na een noodgedwongen motorwissel. In de regenachtige slotfase van de race klom hij nog op tot de tweede stek, achter concurrent Lewis Hamilton. Daardoor bleef de schade in de titelstrijd zeer beperkt. Een resultaat dat als een overwinning gevierd werd bij Red Bull Racing. Volgens Dr. Helmut Marko moet ook de Brit nog een nieuwe motor om het seizoen af te kunnen maken, wat de titelkansen van Verstappen ten goede komt.

“Ik hoop dat onze informatie klopt: Lewis zou ook nog eens moeten wisselen. Vanaf de laatste startplaats naar het podium rijden, lukt niet zo snel”, aldus Marko na de GP van Rusland. De Oostenrijker heeft meer en meer vertrouwen in de goede afloop van de titelstrijd: “De komende circuits zijn in ons voordeel, met name vanwege de hoogte in Brazilië of Mexico. We moeten nu weer winnen. We voelen ons sterk genoeg en zullen weer aanvallen.”

Motorproblemen bij Mercedes

Hoewel Mercedes F1-teambaas Toto Wolff keer op keer benadrukt dat er bij Hamilton geen motorwissel gepland staat, lijkt de situatie toch enigszins zorgelijk. Valtteri Bottas moest in Rusland noodgedwongen een nieuwe motor steken, en niet zoals her en der gesuggereerd werd, om Verstappen te coveren. “De wissel was noodzakelijk. Het risico bestond dat we de finish anders niet zouden halen. Er waren meerdere complicaties en de situatie werd een probleem”, aldus de Fin. “De power unit van Monza is afgeschreven. In Italië werkte alles perfect, op vrijdag in Sochi kregen we problemen.”

De problemen deden zich niet alleen bij het fabrieksteam voor: ook Nicholas Latifi van klantenteam Williams moest noodgedwongen een nieuwe motor steken.

F1-update: De spectaculaire Grand Prix van Rusland besproken